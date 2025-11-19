True story

Dok Sedlara film zapravo uopće ne zanima, on je tek sredstvo za neke druge ciljeve, bilo ideološke, bilo sasvim osobne. Nemoguće je osim krajnjom nezainteresiranošću za film objasniti da čovjek koji režira filmove gotovo četrdeset godina i na IMDb-u ima navedena 68 naslova samo u odjeljku režije, ne poznaje pravilo rampe (odnosno pravilo snimanja po osi, ili pravilo 180 stupnjeva), banalni skup osnovnih zanatskih pravila za održavanje kontinuiteta zbivanja unutar scene koja se uče na prvoj godini bilo koje filmske škole ili akademije na svijetu. To je kao da nogometni trener ni nakon 40 godina treniranja ne shvaća pravilo ofsajda. A zvijezda Tim Roth u filmu, iako bi prema plakatu mislio da nosi film, ima samo jednu scenu… Index… Na IMDB-u ima ocjenu 7,3 (zasad), a ima i temu na Forumu