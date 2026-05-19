Idi na selo i izgradi farmu, hvala

Japan expanded its regional relocation incentive program in recent years, offering families up to ¥1 million per child (roughly $6,500–$10,000 depending on conditions) to move from Tokyo's metropolitan area to rural towns. The policy is part of a broader strategy to combat… — Interesting Engineering (@IntEngineering) May 19, 2026



Japan je proširio program poticaja kojim obiteljima nudi do milijun jena po djetetu za preseljenje iz prenaseljenog Tokija u ruralna mjesta. Ova mjera dio je šire strategije borbe protiv desetljećima dugog smanjenja broja stanovnika, nedostatka radne snage i izumiranja sela koja se suočavaju sa zatvaranjem škola. Iako država nudi izdašne subvencije, prijašnji pokušaji pokazuju da dugoročni uspjeh privlačenja građana ipak ovisi o otvaranju novih radnih mjesta, razvoju infrastrukture i stvarnim gospodarskim prilikama u unutrašnjosti. Članke o tome još prije tri godine donijeli CNN i Guardian.