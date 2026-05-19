Japan nudi milijun jena po djetetu za preseljenje iz glavnog grada u ruralna područja
Danas (10:00)

Idi na selo i izgradi farmu, hvala

Japan je proširio program poticaja kojim obiteljima nudi do milijun jena po djetetu za preseljenje iz prenaseljenog Tokija u ruralna mjesta. Ova mjera dio je šire strategije borbe protiv desetljećima dugog smanjenja broja stanovnika, nedostatka radne snage i izumiranja sela koja se suočavaju sa zatvaranjem škola. Iako država nudi izdašne subvencije, prijašnji pokušaji pokazuju da dugoročni uspjeh privlačenja građana ipak ovisi o otvaranju novih radnih mjesta, razvoju infrastrukture i stvarnim gospodarskim prilikama u unutrašnjosti. Članke o tome još prije tri godine donijeli CNN i Guardian.


