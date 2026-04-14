Grizeš li i ti na AI?

Suvremeni jelovnik spaja znanost i održivost. Dok postbiotici preuzimaju brigu o crijevima, umjetna inteligencija kreira identične veganske zamjene za mliječne proteine i jaja. Kod kuće postajemo pravi baristi uz biljne pjenice, dok u tanjure uvodimo mikrozelenje (nutritivne bombe) i kelp alge kao ekološki prihvatljiviju zamjenu za klasično povrće. Fokus se seli i na etiku: biramo začine s potpisom direktno od poljoprivrednika te “Cool Food” namirnice s niskim ugljičnim otiskom. Mixer