Ljubav s rezervom

Nakon što je fizičar John Martinis potvrdio da mu je otac iz Komiže, otvorila se rasprava o tome koliko Hrvatska zapravo ima Nobelovaca. Iako službena statistika ne bilježi nijednog, jer su Ružička i Prelog nagrade dobili pod švicarskom zastavom, a Andrić pod jugoslavenskom, etnički kriterij širi popis na pet imena: Ružička, Prelog, Andrić, Modrich i Martinis. No taj “labavi” pristup pokazuje da broj Nobelovaca zapravo ovisi o tome što želimo vidjeti – znanstvenu činjenicu ili domoljubni odraz u zrcalu. Nenad Jarić Dauenhauer za Index.