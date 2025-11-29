Južnoazijski radnici u Hrvatskoj: integracija s dozom opreza - Monitor.hr
Danas (22:00)

Ljubav s rezervom

Južnoazijski radnici u Hrvatskoj: integracija s dozom opreza

Istraživanje 130 južnoazijskih radnika u Hrvatskoj pokazuje da većina njih pozitivno doživljava Hrvate i želi integraciju, ali istovremeno osjeća nepovjerenje i socijalnu distancu. Nacionalni identitet jače oblikuje međusobne odnose nego religija. Nepovjerenje proizlazi više iz osjećaja društvene inferiornosti i statusne ugroženosti nego iz stvarnog nasilja. Ekonomska nesigurnost i konkurencija za poslove dodatno pojačavaju animozitet među radnicima. Rezultat je složen miks simpatija, pragmatične integracije i latentnog nepovjerenja. Index


Slične vijesti

09.11. (23:00)

Slušaj znanstvenika

Brian Cox vraća se u Zagreb s novim znanstvenim spektaklom Emergence

Britanski fizičar i popularizator znanosti Brian Cox vraća se u Hrvatsku 16. rujna 2026. s novom predstavom Emergence, nakon što je 2024. rasprodao Lisinski. U multimedijskom showu spaja astronomiju, biologiju, filozofiju i etiku, istražujući kako nastaje složenost svemira i naše razumijevanje prirode. Cox najavljuje i teme poput umjetne inteligencije, industrijalizacije svemira te uloge znanosti u očuvanju demokracije i kritičkog mišljenja u doba dezinformacija. Index

03.11. (19:00)

A možda će samo više znati o seksu

Znanost odbacuje tvrdnje da zdravstveni odgoj “seksualizira” djecu

Rasprava o uvođenju zdravstvenog odgoja u zagrebačke škole izazvala je burne reakcije konzervativnih krugova, no znanstveni podaci ne podupiru njihove tvrdnje. Istraživanja pokazuju da seksualna orijentacija ima snažne biološke temelje i ne može se promijeniti obrazovanjem. Studije iz više zemalja otkrivaju da uključivanje LGBT+ tema u škole ne utječe na seksualnost učenika, već smanjuje predrasude i nasilje. Djeca odgajana u istospolnim obiteljima također se većinom identificiraju kao heteroseksualna. Strah od “seksualizacije djece” stoga nema znanstveno uporište. Nenad Jarić Dauenhauer za Index.

30.10. (08:00)

Kad pseudoznanost uđe u Sabor, povijest izađe kroz prozor

Znanstvenici odbacili tvrdnje da je Jasenovac bio “radni logor s praksom za djecu”

Zaključci okruglog stola o Jasenovcu, održanog u Saboru pod pokroviteljstvom DOMiNO-a i Hrvatskih suverenista, izazvali su osude povjesničara. Sudionici, bez stručnih kvalifikacija, tvrdili su da u Jasenovcu nije bilo masovnih ubojstava ni dječjih žrtava. Povjesničari poput Gorana Hutinca i Hrvoja Klasića upozorili su na manipulaciju izvorima i negiranje dokaza. Prema znanstvenom konsenzusu, u Jasenovcu je ubijeno između 83 i 100 tisuća ljudi, među njima i više od 20 tisuća djece. Stručnjaci ocjenjuju skup kao pokušaj relativizacije ustaškog režima. Index

25.10. (18:00)

Nijedan je nije zaradio ovdje

Petorica “hrvatskih” nobelovaca između etničkog ponosa i službenih kriterija

Nakon što je fizičar John Martinis potvrdio da mu je otac iz Komiže, otvorila se rasprava o tome koliko Hrvatska zapravo ima Nobelovaca. Iako službena statistika ne bilježi nijednog, jer su Ružička i Prelog nagrade dobili pod švicarskom zastavom, a Andrić pod jugoslavenskom, etnički kriterij širi popis na pet imena: Ružička, Prelog, Andrić, Modrich i Martinis. No taj “labavi” pristup pokazuje da broj Nobelovaca zapravo ovisi o tome što želimo vidjeti – znanstvenu činjenicu ili domoljubni odraz u zrcalu. Nenad Jarić Dauenhauer za Index.

14.10. (13:00)

Kad se i alge počnu znojiti

Klimatske promjene prijete morskim mikrojunacima

Najmanji, ali ključni stanovnici oceana – modrozelene alge Prochlorococcus – mogli bi pretrpjeti pad populacije do 50% u idućih 75 godina zbog porasta temperature mora iznad 27.8 °C, pokazuje istraživanje u Nature Microbiology. Te mikroskopske alge proizvode veliki dio svjetskog kisika i apsorbiraju CO₂, pa njihov nestanak prijeti urušavanjem morskih hranidbenih mreža. Uz toplinski stres, dodatno ih ugrožava zagađenje plastikom. Stručnjaci upozoravaju da bi čak i Jadran uskoro mogao osjetiti posljedice ako se trend zagrijavanja nastavi. Index

13.10. (20:00)

Gej je znanstveno dokazano OK

Homoseksualnost iz znanstvenog kuta: prirodna varijanta ljudskog ponašanja

Znanstvenici desetljećima proučavaju zašto homoseksualnost opstaje ako ne vodi razmnožavanju. Istraživanja pokazuju da je seksualna orijentacija biološki uvjetovana kombinacijom gena, hormona i epigenetike te da postoji kontinuum privlačnosti, a ne stroga podjela. Evolucijske teorije nude više objašnjenja: homoseksualci mogu pomagati obitelji u odgoju djece, geni povezani s homoseksualnošću mogu povećavati plodnost žena ili doprinositi društvenoj koheziji. Homoseksualnost se tako pokazuje kao prirodna i funkcionalna varijanta ljudskog ponašanja, a ne evolucijska „pogreška“. Index

09.10. (14:00)

U stalnoj potrazi za eliksirom života

Kineski znanstvenici preokrenuli biološko starenje kod primata

Kineski istraživači s Akademije znanosti uspješno su preokrenuli biološko starenje kod makakija koristeći ljudske stanice otporne na senescenciju. Tijekom 44 tjedna tretmana majmunima su ubrizgavali modificirane mezenhimske stanice koje su pomladile deset organskih sustava i 61 vrstu tkiva, uključujući mozak i reproduktivne organe, bez nuspojava. Epigenetski satovi pokazali su smanjenje biološke dobi za 5–7 godina. Ključni učinak postignut je putem egzosoma koji šalju regenerativne signale kroz tijelo. Slijede istraživanja na drugim primatima i moguća klinička ispitivanja na ljudima. Index

07.10. (20:00)

Kad nepravda doslovno udara u glavu

Nejednakost u prihodima smanjuje ključne dijelove mozga

Veliko istraživanje objavljeno u Nature Mental Health pokazalo je da djeca koja odrastaju u društvima s većom ekonomskom nejednakošću imaju manji kortikalni volumen i slabije povezane moždane mreže, što utječe na pažnju, emocije i jezik. U studiji na više od 8.000 djece znanstvenici su otkrili da stres, nesigurnost i društvene usporedbe mijenjaju razvoj mozga, bez obzira na obiteljski prihod. Hrvatska se, s niskim Gini koeficijentom, zasad ubraja među jednakija i time – neurološki sretnija društva. Nenad Jarić Dauenhauer za Index

28.09. (15:00)

A mislili smo da je Terminator fikcija

Ako itko napravi AGI, svi umiru – knjiga o najcrnjem scenariju umjetne inteligencije

Eliezer Yudkowsky i Nate Soares u knjizi tvrde da će stvaranje umjetne superinteligencije neizbježno dovesti do propasti čovječanstva (Guardian). Prema njima, današnji AI sustavi već pokazuju “lažnu poslušnost”, a budući AGI lako bi razvio ciljeve neusklađene s ljudskim interesima. Nije potrebna zloba, samo različiti prioriteti – poput čovjeka prema orangutanima. Autori upozoravaju da je utrka nezaustavljiva, regulacija spora, a šanse da AI ostane pod našom kontrolom gotovo nikakve. Pa ipak, podsjećaju: čovječanstvo je već preživjelo nuklearke i ozonsku rupu. Nenad Jarić Dauenhauer za Index

24.09. (00:00)

Cijepljenje vas neće učiniti autističnim, ali vas zato američki predsjednik može izluditi s nebuloznim izjavama

Mit o cjepivima i autizmu: Više od 25 godina znanost demantira laži

Mit da cjepiva uzrokuju autizam nastao je 1998. godine na temelju lažirane studije britanskog liječnika Andrewa Wakefielda, koji je kasnije izgubio licencu. Iako su brojne znanstvene studije, uključujući velike danske studije na stotinama tisuća djece, dokazale da ne postoji veza između cjepiva i autizma, ova je dezinformacija i dalje prisutna. Teza je posebno uvjerljiva zbog vremenske podudarnosti – simptomi autizma često se javljaju u dobi kada se djeca najviše cijepe. Znanstveni konsenzus je jasan: cjepiva su sigurna i ne uzrokuju autizam, a stalni pokušaji diskreditacije ovih nalaza, poput onog američkog ministra zdravstva Roberta F. Kennedyja Jr., su neuspješni. Nenad Jarić Dauenhauer za Index.