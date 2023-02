Mama ŠČ, raŠČisti ovo

The New York Times je izvijestio da je vrhovni zapovjednik oružanih snaga Ukrajine Valerij Zalužnji naslijedio milijun dolara od Amerikanca ukrajinskog podrijetla Gregoryja (Grigorija) Stepanca i cijeli iznos donirao za potrebe vojske. To je potvrdio i ukrajinski Glavni stožer objavom da je Zalužnji novac u cijelosti usmjerio na poseban račun ukrajinske Narodne banke za prikupljanje sredstava za potrebe vojske, što je potvrđeno SWIFT porukom banke od 5. siječnja 2023. godine. “Cijeli život dao sam Oružanim snagama. I nisam imao dvojbi oko toga što bih trebao učiniti s nasljedstvom. Posljednja volja gospodina Grigorija očito je bila da preko mene podupre ukrajinsku vojsku. Zahvalan sam svima koji pomažu OS Ukrajine kao i svojoj obitelji na razumijevanju”, napisao je general. Otkrilo se da je Grigorij Stepanec oporučno ostavio još milijun dolara Izraelskim obrambenim snagama (IDF) i po dva milijuna dolara Kijevsko-mogiljanskoj akademiji u Kijevu i Ukrajinskom katoličkom sveučilištu (UCU) u Lavovu. Jutarnji