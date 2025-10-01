Film bez vlasnika, baština bez zaštitnika
Kako je najzagrebačkiji film ikad postao – srpsko kulturno dobro
“Ritam zločina”, hrvatski film iz 1981. redatelja Zorana Tadića, još krajem 2016. bio je proglašen “srpskim kulturnim dobrom”, a Hrvatska kinoteka u planiranoj digitalnoj restauraciji tog klasika ove je godine počela inicijalne pregovore s beogradskim Centar filmom za nabavu izvornika tog filma. Kao proglašeni šesti najbolji hrvatski film svih vremena, postao je primjer kaosa u očuvanju filmske baštine. Dok Vlada ulaže dva milijuna eura da ubrza digitalnu restauraciju klasika, prava i vlasništvo nad filmovima snimljenima prije 1991. i dalje su pravno nedefinirana. Jugoslovenska kinoteka u Beogradu čuva izvornik filma, koji je Srbija već proglasila svojim kulturnim dobrom, dok Hrvatska ima tek kopije. Stručnjaci upozoravaju da bez rješavanja pitanja vlasništva i autorskih prava, restauracija i prikazivanje ostaju talac birokracije i nebrige. tportal