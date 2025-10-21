Mozak nije vino – ne stari bolje ako ga pustiš na miru

Istraživačka studija koju su vodili stručnjaci s Institute of Applied Economic and Social Research iz Melbournea došla je do zanimljivih rezultata. Naime, dok je rad do 30 sati tjedno dobar za kognitivne funkcije ljudi u petom desetljeću života (stariji od 40 godina), svaki dodatni napor izaziva smanjenje produktivnosti osobe. Zapravo, ljudi koji su radili 55 sati tjedno ili više imali su najveći pad u kognitivnim sposobnostima, veći od onih koji su bili nezaposleni, u mirovini ili uopće nisu radili. Dok se za određeni stupanj intelektualne stimulacije vjeruje da koristi zadržavanju kognitivnih funkcija u srednjoj i starijoj dobi, poput mozgalica kao što su križaljke i sudoku koje čuvaju kapacitet mozga kod ljudi, pretjerana stimulacija ima obrnuti učinak. Istraživanje je obuhvatilo 3500 žena i 3000 muškaraca starijih od 40 godina. Atma