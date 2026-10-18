Treći stup za treću dob
Kako pokrenuti treći mirovinski stup: Automatsko učlanjenje i veći poticaji za sigurniju mirovinu
Tek 30% zaposlenih u Hrvatskoj štedi u trećem mirovinskom stupu, a postojeće olakšice oslabile su zbog inflacije i rasta plaća. Stručnjaci na konferenciji “Izazov promjene” naglašavaju da građani često počinju štedjeti prekasno. Kao rješenje po uzoru na Veliku Britaniju, Irsku i Litvu, predlaže se uvođenje automatskog uključivanja radnika pri zapošljavanju (uz mogućnost izlaska), izdašniji državni poticaji i veće porezne olakšice za poslodavce. Cilj je bez prisile i na vrijeme osigurati bolji životni standard budućih umirovljenika. tportal