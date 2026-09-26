Za mirovinu je potrebno 15 godina staža i 65 godina života, a za strane radnike i socijalna sigurnost - Monitor.hr
Subota (21:00)

Uplate teku, mirovine bježe

Za mirovinu je potrebno 15 godina staža i 65 godina života, a za strane radnike i socijalna sigurnost

Iako radnici iz trećih zemalja (poput Nepala, Indije i Egipta) godišnje uplate stotine milijuna eura u hrvatski mirovinski sustav, većina njih nikada neće ostvariti pravo na mirovinu iz Hrvatske jer ne mogu ispuniti stroge uvjete staža niti postoje međudržavni ugovori o socijalnom osiguranju. Hrvatska nema sklopljene ugovore o socijalnoj sigurnosti s ključnim zemljama poput Nepala, Indije ili Egipta, čime se uplate stranih radnika prelijevaju u isplate sadašnjih domaćih umirovljenika, dok njihova vlastita mirovinska budućnost ostaje na dugačkom štapu. Faktograf


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