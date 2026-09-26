Uplate teku, mirovine bježe

Prema analizi Visual Capitalista za 95 zemalja, Amerikancu je za ugodnih 14 godina i osam mjeseci mirovine u Hrvatskoj potrebno oko 442.000 dolara, što je svrstava na 30. mjesto. Usporedba pokazuje da je Hrvatska skuplja od susjeda poput Grčke (406.000 $) i Crne Gore (395.000 $), ali znatno pristupačnija od europskog vrha, gdje prednjači Island (893.000 $). Najskuplji na svijetu je Singapur s 1,1 milijunom dolara, dok je najjeftiniji Pakistan sa 187.000 dolara. Izračun se temelji na podacima NetCredita i Numbea, a ne uključuje poreze i zdravstveno osiguranje. Lider