Zlatne godine, nekima i ne previše sjajne
Europske mirovine: velike razlike, mala sigurnost u starosti
Mirovine su glavni izvor prihoda starijih Europljana, ali se drastično razlikuju među zemljama. Prosjek EU-a iznosi 17.321 euro godišnje, dok su najniže mirovine u Bugarskoj i Hrvatskoj, a najviše u Luksemburgu i nordijskim zemljama. U prosjeku umirovljenici primaju 86% dohotka opće populacije, često i manje od 50% zadnje plaće. Mjesečno, EU prosjek je 1443 eura, na prvom je mjestu Island s mirovinom od 3169 eura. U Hrvatskoj je 464 eura. Uzimanje u obzir kupovne moći smanjuje razlike, ali ne uklanja problem siromaštva u starosti. Euronews, Index