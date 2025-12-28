Kad je ručak europski, a mirovina balkanska
Mirovine u Europi: duboki jaz između sjevera i juga, Hrvatska pri dnu ljestvice
Europske mirovine pokazuju drastične razlike: dok sjeverne zemlje bilježe i do deset puta veće iznose od najnižih, Hrvatska se nalazi u donjoj trećini s prosječnom godišnjom mirovinom od 5.570 eura. Problem dodatno pogoršava činjenica da su cijene hrane u Hrvatskoj gotovo na razini EU prosjeka, što snažno nagriza standard umirovljenika. Iako prilagodba kupovnoj moći smanjuje razlike među državama, demografski trendovi i nepovoljan omjer radnika i umirovljenika dovode europske mirovinske sustave pred ozbiljne, dugoročne izazove. Lider