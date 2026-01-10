Tko radi, vrijedi
Radni staž i mirovina: S manje od 20 godina rada možete imati mirovinu od tek 335 eura
Starosnu mirovinu u Hrvatskoj prima 408.852 građana, a prosječni iznos iznosi 701 euro, odnosno 47,7 posto prosječne plaće. Više od polovice umirovljenika ima manje od 34 godine staža i prima prosječno 503 eura. Oni s 35–39 godina staža dobivaju 844 eura, dok umirovljenici s 40 i više godina rada primaju oko 1.005 eura. Najniže mirovine imaju osobe s manje od 20 godina staža – oko 335 eura. Od 2026. ženama se postupno podiže dobna granica za odlazak u mirovinu. Mirovina