Dok ne izmisle i četvrti stup

Rasprava o drugom mirovinskom stupu u Hrvatskoj ponovo se zaoštrava. Kritičari poput Ivana Lovrinovića ističu da fondovi sve više ulažu u inozemstvo, čime se potiču strane, a ne domaća ekonomija, dok radnici i dalje snose rizik. On model naziva „casino-ekonomijom“ u korist stranih banaka. Damir Bakić iz Možemo! pak smatra da problem nije u samom konceptu, nego u lošoj izvedbi i nedovoljnoj isplativosti mirovina. Većina građana i dalje preferira povratak u prvi stup, a država se nalazi između skupog održavanja i mogućnosti nacionalizacije. DW