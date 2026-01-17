Dok ne izmisle i četvrti stup
Građani EU-a sve manje vjeruju u održivost mirovinskih sustava, raste strah od produljenja radnog vijeka
Građani EU-a sve manje vjeruju u održivost mirovinskih sustava te se protive produljenju radnog vijeka, smanjenju mirovina i socijalnim rezovima, što je potaknulo masovne prosvjede i štrajkove u više zemalja. Unatoč otporu, europske vlade pod pritiskom Bruxellesa i financijskih institucija nastavljaju s reformama. U Hrvatskoj većina građana odbacuje rad nakon 65. godine, no preporuke MMF-a i Svjetske banke te nove mjere, poput rada umirovljenika na puno radno vrijeme, otvaraju prostor za buduće produljenje radnog vijeka, upozoravaju sindikati i oporba. H-alter