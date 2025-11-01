Ako je nekome potreban vodič za preživljavanje na poslu
Kako prepoznati narcisoidnu osobu na poslu
Sve više ljudi na poslu koristi termin ‘narcis’, no pravi narcizam se razlikuje od lošeg ponašanja. Narcisi traže stalno divljenje, nemaju empatije i kontroliraju druge, često su šarmantni i produktivni na početku. Njihovo ponašanje može dugoročno narušiti timsku dinamiku. Stručnjaci savjetuju postavljanje jasnih granica, minimaliziranje emocionalnih reakcija (grey rocking) i, ako je potrebno, povlačenje radi očuvanja mentalnog zdravlja. HR odjeli trebaju ozbiljno shvatiti pritužbe, čak i kod visokih performera. tportal