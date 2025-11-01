Ako je nekome potreban vodič za preživljavanje na poslu

Viđamo ih svaki dan. Puni su sebe i ne mare za druge. To može biti vaš šef, kolega, ali i partner ili čak član obitelji. Kako se nositi s njima? Hack Spirit donosi nekoliko savjeta: prvo – oprostite sebi, nedajte si nabijati krivnju i sram. Nemoj misliti da im možeš pomoći. Treće – ili igraj igru dozvoljavajući im da misle da su u pravu ili se makni. No, ono što možeš jest dati im do znanja kako se ponašaju prema tebi – nagrađivanjem onoga što je dobro i kažnjavanjem, primjerice, obećanja koje nije ispunio. Nadalje, to što vam radi nije dobro zadržavati samo za sebe. Pokušajte preusmjeriti njegovu negativnu energiju u nešto pozitivno. No, najvažnije je sačuvati mentalno zdravlje – volite sebe i ako ste u traumatičnom odnosu, izađite iz njega.