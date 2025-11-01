Kako prepoznati narcisoidnu osobu na poslu - Monitor.hr
Danas (22:00)

Ako je nekome potreban vodič za preživljavanje na poslu

Kako prepoznati narcisoidnu osobu na poslu

Sve više ljudi na poslu koristi termin ‘narcis’, no pravi narcizam se razlikuje od lošeg ponašanja. Narcisi traže stalno divljenje, nemaju empatije i kontroliraju druge, često su šarmantni i produktivni na početku. Njihovo ponašanje može dugoročno narušiti timsku dinamiku. Stručnjaci savjetuju postavljanje jasnih granica, minimaliziranje emocionalnih reakcija (grey rocking) i, ako je potrebno, povlačenje radi očuvanja mentalnog zdravlja. HR odjeli trebaju ozbiljno shvatiti pritužbe, čak i kod visokih performera. tportal


Slične vijesti

11.09.2024. (16:00)

Idealan sve dok ne padnu maske

Narcisoidne osobe privlače jake žene – psihijatar objasnio zašto

Narcisoidne osobe često ostavljaju dojam da imaju potpunu kontrolu nad svojim životom – oni su sigurni, smireni i staloženi i zato su ‘idealni’ partneri za žene koje žele stabilnost i emocionalnu podršku. Narcisoidni partner veliku energiju ulažu u libido i zadovoljavanje užitka svojih partnerica, često stavljajući njeno zadovoljstvo ispred svog. Zbog ovoga, partnerica se osjeća posebno što može biti vrlo privlačno jakim ženama. Dr. Handl također ističe da jake žene često projiciraju svoje vlastite ideale i težnje na narcisoidne osobe. Ako im je tijekom odrastanja nedostajalo emocionalne pažnje ili sigurnosti, narcisoidni partner može im pružiti osjećaj potpune posvećenosti i stabilnosti. Međutim, kada se zaljubljenost, strast i početna fascinacija izblijede, može se otkriti stvarna priroda narcisa. Ova razlika između idealizirane slike i stvarnosti može dovesti do problema u vezi. HRT

27.02.2023. (15:00)

Ma treba ih 'cancelati'

Devet savjeta kako se nositi s narcisoidnom osobom

Viđamo ih svaki dan. Puni su sebe i ne mare za druge. To može biti vaš šef, kolega, ali i partner ili čak član obitelji. Kako se nositi s njima? Hack Spirit donosi nekoliko savjeta: prvo – oprostite sebi, nedajte si nabijati krivnju i sram. Nemoj misliti da im možeš pomoći. Treće – ili igraj igru dozvoljavajući im da misle da su u pravu ili se makni. No, ono što možeš jest dati im do znanja kako se ponašaju prema tebi – nagrađivanjem onoga što je dobro i kažnjavanjem, primjerice, obećanja koje nije ispunio. Nadalje, to što vam radi nije dobro zadržavati samo za sebe. Pokušajte preusmjeriti njegovu negativnu energiju u nešto pozitivno. No, najvažnije je sačuvati mentalno zdravlje – volite sebe i ako ste u traumatičnom odnosu, izađite iz njega.

23.08.2022. (10:00)

Na primjer, onaj dečko zvan Donald Domazet Icke

U teorije zavjere češće vjeruju narcisoidne osobe

Najmanje tri studije povezale su ovu karakteristiku osobnosti s vjerovanjima u neznanstvene teorije koje variraju od ravne Zemlje pa do medicinskih “teorija” o pandemijikoronavirusa. Narcizam je postao vrlo dobar pokazatelj vjerojatnosti da će neka osoba povjerovati u takve zavjereničke priče, a istraživači sa sveučilišta Kent, Cambridge te s Poljske akademije znanosti istražili su zašto osobe s narcisoidnim obilježjima osobnosti češće vjeruju u teorije zavjere. Njihov je rad objavljen u časopisu Science Direct (Current Opinion in Psychology). Znanstvenici su raščlanili narcizam u tri komponente: antagonizam, ekstraverziju i neuroticizam pa su postavili hipotezu da svaka od tih osobina može ljude usmjeriti prema teorijama zavjere zbog različitih psiholoških procesa. Ustanovili su da ulogu u svemu imaju ključni psihološki mehanizmi: paranoja, lakovjernost, potreba za dominacijom, kontrolom i osjećajem jedinstvenosti ili posebnosti. Bug