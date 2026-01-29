Opet negira horoskop. Tipično za rakove

Kako su zvijezde, bogovi i metali oblikovali astrologiju prije nego što je postala horoskop - Monitor.hr
Astrologija danas nema znanstveni smisao, ali pokazuje da je u antičkim kulturama imala unutarnju logiku. U drevnim civilizacijama zvijezde i planeti smatrani su božanstvima koja djeluju na zemaljski svijet, pa su povezivani s metalima, bojama i ljudskim sudbinama. Iz toga je nastala simbolika sedam planeta i sedam metala, koju su kasnije preuzeli alkemičari, medicina i biologija. Današnja astrologija zadržala je simbole, ali je izgubila kozmološki i religijski kontekst koji joj je nekoć davao smisao. Riječ je o tipičnom pseudoznanstvenom tumačenju, a ono – da skratimo priču – pretvara znanstvene pojmove u mitološka bića, kazuje Nenad Raos za Bug


