Kad nafta poskupi, i zmaju krila otežaju
Kinesko gospodarstvo pod pritiskom domaće potražnje i skupih energenata
U drugom tromjesečju kineski gospodarski rast usporio je na 4,3 posto, što je ispod vladina cilja od 4,5 do pet posto te predstavlja najsporiji ritam od kraja 2022. godine. Glavni uzroci usporavanja su slaba domaća potražnja i rast cijena nafte izazvan sukobom u Iranu, zbog čega tvrtke same apsorbiraju veće troškove. Ipak, pad je ublažen rekordnim izvozom visoke tehnologije, poluvodiča i električnih vozila, kojih je u lipnju prvi put izvezeno više od milijun komada. Analitičari stoga smatraju da brojke više odražavaju realnije službeno priznavanje postojeće slabosti nego nagli gospodarski krah. tportal