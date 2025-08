Stvarajte slobodno, ali u skladu s odlukom komiteta

Umjetnica je poznata po službenom portretu Michelle Obame iz 2018., no njezin novi rad Trans Forming Liberty izazvao je tektonske pomake u kulturnoj i političkoj sferi SAD-a. No, nakon upozorenja da bi njezino djelo moglo naljutiti predsjednika Donalda Trumpa – koji je u siječnju izdao izvršnu uredbu kojom priznaje samo dva spola – autorica Amy Sherald je odlučila povući cijelu izložbu, optuživši instituciju za ‘kulturu cenzure’, piše BBC. Kip slobode odavno je simbol Amerike, ali i njezinih unutarnjih proturječja. Kada je 1886. podignut u luci New Yorka, izazvao je reakcije s obje strane političkog spektra. Sufražetkinje su ga ismijavale jer slavi žensku figuru slobode dok žene nisu imale pravo glasa. Konzervativci su ga pak kritizirali zbog poziva migrantima.

Slučaj se događa paralelno s pritiscima na druge kulturne ustanove, poput Nacionalnog povijesnog parka nezavisnosti u Philadelphiji, gdje se propituju izložbe koje govore o ropstvu Georgea Washingtona ili tretmanu domorodaca. Trumpova administracija sada traži da svi sadržaji u federalnim muzejima budu 'u skladu s narativom američkog napretka i iznimnog doprinosa slobodi i prosperitetu'.