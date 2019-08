Kad ideš u dućan, saniraj pazuh: Ne moraš mirisat po novorođenim anđelima usred ljeta, ali bilo bi lijepo i srdačno da majica koju ću ja isprobat nakon tebe ne smrdi kao da su se u njoj mrijestili bizoni. “Bizoni se ne mrijeste!” – to znaš, a pazuh ne znaš oprat, jel?

Ista stvar, samo s nogama: Peri noge kao da je to full bitno, jer je. Volim ja sir, nemoj me krivo shvatit, ali ne volim kad garderoba nakon tebe smrdi kao omelette du fromage… savjete dijeli Andrea Andrassy na 24 sata.