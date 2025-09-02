Bježi se od svakodnevice, ali knjige ostaju

Večernji je sastavio listu po 10 najboljih domaćih i stranih knjiga objavljenih prošle godine u hrvatskoj. Najbolja domaća je ‘Lisica’ Dubravke Ugrešić, “jedna od [njenih] najosobnijih i najemotivnijih knjiga… spoj lucidnih esejističkih i znanstvenih zapisa o tehnikama i uzrocima pripovijedanja, ali i razmišljanja o smislu pisanja u ovom naoko globaliziranom svijet”. Najbolja strana je ‘Pokopani div’ Kazuoa Ishigura – “literarno čudo iz pera pisca koji minuciozno ispisuje svoj reducirani prozni opus… jedno od najljepših knjiških izdanja koje sam vidio u životu”.