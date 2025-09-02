Bježi se od svakodnevice, ali knjige ostaju
Književna oaza: Pet novih naslova za čitanje
- Hozuki (Aki Shimazaki) – Drugi dio pentalogije “Sjena čička” prati Mitsuko, vlasnicu knjižare, koja istovremeno radi kao animir-dama. Priča je to o složenosti ljudskih sudbina, prepletena s filozofskim temama i skrivenim motivima.
- Put do domovine (Chigozie Obioma) – Nadrealistični roman o studentu Kunleu koji traga za nestalim bratom u ratom razorenoj Nigeriji. Radnja se isprepliće s pričom o vidovnjaku, istražujući sudbinu, mit i povijest.
- Tesla ili zatvaranje krugova (Alida Bremer) – Roman koji fikcionalizira prijateljstvo Nikole Tesle i Antona Matijace, Dalmatinca koji je emigrirao u Ameriku. Temeljen na stvarnim dnevničkim zapisima, otkriva neispričanu priču o prijateljstvu i potrazi za Teslinim izgubljenim portretom.
- Bogolov (Aleksandar Hemon) – Debitantska zbirka pjesama poznatog proznog pisca. Melankolična, ali zaigrana knjiga progovara o sjećanjima, gradskim vedutama i atmosferi, a ujedno je i posveta književnosti, glazbi i filmu.
- Pisma iz Pekinga (Vid Barić) – Humorističan i iskren roman o novinaru koji, nezadovoljan životom, planira bijeg u Kinu. Umjesto putopisa, priča je to o povratku samome sebi, isprepletena promišljanjima o ljubavi, novinarstvu i suvremenom svijetu.