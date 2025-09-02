Književna oaza: Pet novih naslova za čitanje - Monitor.hr
Danas (20:00)

Bježi se od svakodnevice, ali knjige ostaju

Književna oaza: Pet novih naslova za čitanje

  • Hozuki (Aki Shimazaki) – Drugi dio pentalogije “Sjena čička” prati Mitsuko, vlasnicu knjižare, koja istovremeno radi kao animir-dama. Priča je to o složenosti ljudskih sudbina, prepletena s filozofskim temama i skrivenim motivima.
  • Put do domovine (Chigozie Obioma) – Nadrealistični roman o studentu Kunleu koji traga za nestalim bratom u ratom razorenoj Nigeriji. Radnja se isprepliće s pričom o vidovnjaku, istražujući sudbinu, mit i povijest.
  • Tesla ili zatvaranje krugova (Alida Bremer) – Roman koji fikcionalizira prijateljstvo Nikole Tesle i Antona Matijace, Dalmatinca koji je emigrirao u Ameriku. Temeljen na stvarnim dnevničkim zapisima, otkriva neispričanu priču o prijateljstvu i potrazi za Teslinim izgubljenim portretom.
  • Bogolov (Aleksandar Hemon) – Debitantska zbirka pjesama poznatog proznog pisca. Melankolična, ali zaigrana knjiga progovara o sjećanjima, gradskim vedutama i atmosferi, a ujedno je i posveta književnosti, glazbi i filmu.
  • Pisma iz Pekinga (Vid Barić) – Humorističan i iskren roman o novinaru koji, nezadovoljan životom, planira bijeg u Kinu. Umjesto putopisa, priča je to o povratku samome sebi, isprepletena promišljanjima o ljubavi, novinarstvu i suvremenom svijetu.

tportal


Slične vijesti

19.07. (22:00)

Kad stvarnost postane prenaporna

Pet knjiga za ljeto: manje sunca, više fikcije

  • Nesumjerljivi – Raphaela Edelbauer (OceanMore) – 🎩 Beč pred Prvi svjetski rat, psihoanaliza, queer klubovi i tri briljantna mlada lika koja tumaraju ulicama uoči apokalipse. Pomalo kao U potrazi za izgubljenim vremenom, ali s više piva i bordela.
  • Djevojka u raljama risa – Karin Smirnoff (Fraktura) – 🐆 Osmi nastavak Millennium serijala: Lisbeth Salander i Mikael Blomkvist protiv ekološkog uništenja, fašizma i vrlo loših investitora. Rudnik loših vijesti otvara se na sjeveru Švedske.
  • Lažni svjedok – Karin Slaughter (Znanje) – ⚖️ Uspješna odvjetnica suočava se s traumom iz prošlosti kad ju zlikovac iz djetinjstva ponovno pronađe. Za obožavatelje drame, trilera i obiteljskih odnosa koje ne biste poželjeli ni neprijatelju.
  • Zašto umjetnost: Nedovršena teorija – Brian Eno & Bette Adriaanse (Planetopija) – 🎨 Ilustrirani eseji o tome zašto je umjetnost važna, čak i kad ukrašava cipele. Eno i Adriaanse pokušavaju odgovoriti na pitanje koje zbunjuje i ministre obrazovanja.
  • Bejrut na Seni – Sabyl Ghoussoub (Naklada Ljevak) – 🗼 Obiteljska saga o ljubavi, migraciji, jeziku i identitetu – od Libanona do Pariza. S toplinom, ironijom i očajem ispričana povijest jedne dijaspore, i mnogih izgubljenih domova.

tportal

27.05. (20:00)

Od farme do provalije – nova sezona depresije i klasika

Pet za pet: svježe knjige domaćih nakladnika koje vrijedi pročitati

  • Muzej samoubojstava – filozofski triler o Allendeovoj smrti i krivnji koja ne zastarijeva.
  • Slobodna – brutalno iskreni memoari o djetinjstvu u Albaniji i slomu ideala.
  • Sjećanje zraka – poetična i potresna priča o zlostavljanju i traumi.
  • Životinjska farma – bezvremenska alegorija o svinjama na vlasti, sad u novom prijevodu.
  • Samo jedna od – izravan roman o odrastanju u sjeni mobbinga i potrage za pripadanjem.

tportal

26.03. (08:00)

Proljeće pod dekicom – umjetničko izdanje

Pet art knjiga za kreativni boost

  • “What Artists Wear” – Charlie Porter
    Umjetnici i moda – od kombinezona do haute couture, sve je to umjetnički izraz!
  • “Art and Fear” – David Bayles i Ted Orland
    Kako prebroditi kreativne krize i ne pobjeći u uzgoj sobnog bilja.
  • “The Shock of the New” – Robert Hughes
    Povijest moderne umjetnosti ispričana britkim perom – bez šoka, nema napretka!
  • “Subway Art” – Henry Chalfant i Martha Cooper
    Grafiti kao umjetnost, bunt i vizualna poezija – priručnik za ulične Michelangele.
  • “The Story of Art” – E.H. Gombrich
    Povijest umjetnosti, ali razumljivo i bez dosade – klasik koji traje.

Journal

12.03. (14:00)

Pet knjiga za bijeg od stvarnosti (ili dublje uranjanje u nju)

Knjige koje će vas odvesti u svemir, Zagreb, Jugoslaviju i kazališni backstage

1. Labirint smrti – Philip K. Dick (Vuković & Runjić)

  • Skupina nasumično odabranih ljudi završava na nepoznatom planetu. Nitko ne zna zašto su tamo, ali paranoja i nasilje brzo rastu. Klasična Dickova SF priča s filozofskim pitanjima o stvarnosti.

2. Kokoš Marica – Dubravka Ugrešić i Marin Remić (Oaza Books)

  • Kokoš Marica iz Adamovca odlazi u avanturu po Zagrebu. Nailazi na gradske likove poput kumica s Dolca i policajaca. Humoristična priča koja kroz apsurdne situacije propituje društvene norme.

3. Književna republika Jugoslavija – Boris Postnikov (Durieux)

  • Analiza postjugoslavenske književnosti i njezinog odnosa prema prošlosti. Proučava kulturne fenomene i utjecaj kapitalizma. Fleksibilan koncept koji odbija esencijalizam, ali donosi nove uvide.

4. Cirkus Astralis – Zoran Predin (OceanMore)

  • Melodrama, inkarnacije i pobunjeni likovi u rukopisu problematičnog pisca. Povijesne ličnosti i reinkarnacije stvaraju kaotičnu, ali intrigantnu priču. Roman u stalnom procesu nastajanja, koji i čitatelja uvlači u igru.

5. Iza starog zastora – Antonija Kassowitz-Cvijić (Hrvatski centar ITI)

  • Kazališno-publicistički tekstovi o zagrebačkom kazališnom životu od 18. stoljeća nadalje. Priče o glumcima, rekvizitima, šaptačima, čak i kazališnim frizerima. Pruža uvid u kazališnu atmosferu i društveni status umjetnika tog doba.

tportal

01.01. (15:00)

Knjige koje osvajaju nagrade, srca i noćne ormariće

Književni šlageri 2024: što čitati kad stvarnost dosadi

  • Han Kang: “Ljudska djela”
    Potresan roman o masakru u Gwangjuu, istražuje ljudsku patnju i otpornost.
  • Virginia Woolf: “Dnevnik spisateljice”
    Intimni uvid u misli i svakodnevicu jedne od najvažnijih autorica modernizma.
  • Witold Gobrowicz: “Dnevnik 1953-1969”
    Refleksije o životu, umjetnosti i egzilu, monumentalno svjedočanstvo 20. stoljeća.
  • Jonathan Littell: “Dobrostive”
    Monumentalan roman o Drugom svjetskom ratu, nazvan novim “Ratom i mirom”.
  • Kristian Novak: “Slučaj vlastite pogibelji”
    Duboko istraživanje ljudskih trauma i odnosa, ovjenčano brojnim nagradama.
  • Tea Tulić: “Strvinari starog svijeta”
    Poetičan roman o otuđenju i prolaznosti, dobitnik tportalove nagrade.
  • Martin Puchner: “Pisani svijet”
    Publicistički pregled povijesti književnosti i utjecaja knjiga na ljudsku civilizaciju.
11.10.2020. (19:30)

Vrata haustora

Pet omiljenih knjiga Darka Rundeka

‘Izabrane pjesme’ Rainer Maria Rilke – duboka i inspirativna poezija

‘Walden’ Henry David Thoreau – o autonomnom slobodnom življenju u skladu s prirodom

‘Jezik ptica’ Faridudin Attar – prijatelj i savjetnik svakome tko propituje svoje mjesto u svemiru

‘Strana 212’ Almir Imširević – kratka opažanja jednostavnih životnih situacija

‘Mladić u potrazi za ljubavlju’ Isaac Bashevis Singer – duboki, a nježni uvid u ljudsku prirodu i odnose

Index

06.01.2018. (19:02)

Kolekcija za do ljetne kolekcije

Večernjakov izbor: 10 najboljih domaćih i stranih knjiga 2017. godine

Večernji je sastavio listu po 10 najboljih domaćih i stranih knjiga objavljenih prošle godine u hrvatskoj. Najbolja domaća je ‘Lisica’ Dubravke Ugrešić, “jedna od [njenih] najosobnijih i najemotivnijih knjiga… spoj lucidnih esejističkih i znanstvenih zapisa o tehnikama i uzrocima pripovijedanja, ali i razmišljanja o smislu pisanja u ovom naoko globaliziranom svijet”. Najbolja strana je ‘Pokopani div’  Kazuoa Ishigura – “literarno čudo iz pera pisca koji minuciozno ispisuje svoj reducirani prozni opus… jedno od najljepših knjiških izdanja koje sam vidio u životu”.

09.09.2017. (14:52)

Guardian preporuča knjigu ‘The Push’ alpiniste Tommyja Caldwella o najtežem usponu na svijetu – Dawn Wall na El Capitanu u nacionalnom parku Yosemite, knjiga strukturirana kao priča o odnosu sa stijenom i odnosu s ocem i bivšom ženom

11.07.2017. (15:28)

Hvala na probiranju

Bill Gates: Pet preporučenih knjiga za preko ljeta

Što kada ljudi više ne budu imali što raditi? Što ako ono što daje našem životu smisao nestane? I što je uopće to što daje našem životu smisao? – ovo su neka od pitanja koja si je Bill Gates postavio nakon čitanja knjige ‘Homos Deus’ Yuvala Noahe Hararija. Jedna je to od pet koje je preporučio za ovo ljeto, ostale su ‘Born a Crime’ Trevora Noahe, ‘The Heart’ Maylis de Kerangal, ‘The Full Life’ Jimmyja Cartera i ‘Hilbilly Elegy’ J.D. Vancea.

26.11.2016. (14:26)

Preporuka za čitanje: 67 knjiga koje su pohvalili gosti emisije The Ezra Klein Show