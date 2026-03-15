Ovih dana punjač će vam početi zvučati kao poezija

Iako vozači ponekad pokušavaju stvoriti zalihe goriva zbog mogućih poskupljenja ili nestašica, za prijevoz i skladištenje vrijede jasna pravila. Prema ADR-u i hrvatskom Zakonu o prijevozu opasnih tvari, privatne osobe smiju u vozilu prevoziti najviše 240 litara goriva, pri čemu jedan kanister ne smije sadržavati više od 60 litara. Gorivo mora biti u atestiranim spremnicima koji sprječavaju curenje i statički elektricitet. Benzinske postaje često dodatno ograničavaju točenje u kanistere na ukupno 60 litara. Kod kuće je dopušteno skladištiti najviše 20 litara benzina zbog sigurnosnih rizika. tportal