Kad živiš od prodaje prljavog veša umjesto da lijepo parazitiraš

Opasnost nam predstavlja činjenica da u Hrvatskoj imamo veći broj novih sojeva, i britanskog, sad južnoafričkog, a najvjerojatnije i drugih, kao i vlastite akumulirane varijante. Najveća opasnost je ako dođe do rekombinacije tih sojeva, kao u Americi, jer to onda nije mala mutacija virusa nego je to jedan blok genetskog materijala – kaže Ivan Đikić za 24 sata, iako se slaže s popuštanjem mjera. Apsolutno podržavam popuštanje mjera sada, pogotovo što se tiče ugostiteljstva i sporta. Ali u isto vrijeme moramo slati poruku opreza da je nošenje maski i izbjegavanja okupljanja, pogotovo privatnih, neophodno zbog prisutnih novih sojeva.