Koncertom u londonskom Albert Hallu proslavili 100. rođendan Sir Davida Attenbourugha - Monitor.hr
Danas (11:00)

Fešta kakva se viđa jednom u sto godina

Koncertom u londonskom Albert Hallu proslavili 100. rođendan Sir Davida Attenbourugha

@bbcnews “Happy Birthday, dear Sir David!” #SirDavidAttenborough #Centenary #Nature #Wildlife #Conservation #BBCNews ♬ original sound – BBC News


Princ William je održao govor,a putem videa obratio mu se i kralj Charles (BBC), nezaboravnim koncertom u dvorani Albert Hall proslavljen je jubilarni 100. rođendan velikog promotora znanosti i borca za očuvanje prirode, televizijskog voditelja i autora brojnih dokumentaraca (BBC)… na PetaPixelu možete vidjeti kompilaciju zanimljivijih momenata iz njegovih dokumentaraca na jednom mjestu. Posvetili mu članak i na Poslovnom


Slične vijesti

Jučer (12:00)

A počeo je kada TV nije bio u boji

Sir David Attenborough slavi 100. rođendan


Britanski prirodoslovac, televizijski autor i pisac (London, 8. V. 1926). Brat glumca i redatelja Richarda Attenborougha. Diplomirao zoologiju i geologiju 1947. na Sveučilištu u Cambridgeu, 1952–72. radio na BBC-ju kao televizijski autor te postao prepoznatljiv voditelj i narator dokumentarnih filmova o prirodi, evoluciji, biljnome i životinjskome svijetu. Najpoznatiji je po osmišljavanju i vođenju ciklusa serijala o oblicima života na Zemlji. Dvadesetak biljnih i životinjskih vrsta (od kojih i neke prapovijesne) imenovano je njemu u čast, dobio je 32 počasna doktorata britanskih sveučilišta te su mu dodijeljena dva viteška naslova (Sir). Enciklopedija… kako je sam Sir David reagirao na čestitke koje mu dolaze sa svih strana, otkriva Guardian.

01.05. (10:00)

Sretan skori stoti rođendan, majstore!

Proslava 100. rođendana Davida Attenborougha u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju

Hrvatski prirodoslovni muzej 8. svibnja 2026. slavi stoti rođendan legendarnog prirodoslovca Davida Attenborougha programom “Attenboroughovih sto”. Posjetitelje očekuju stručna predavanja, simbolično puhanje svjećica s britanskim diplomatima te premijera novog LED ekrana uz projekciju filma Ocean. Uz filmove iz serijala Blue Planet II, program nudi tematska vodstva kroz muzej i dječje radionice “Zemlja u kadru”. Cilj događanja je proslaviti Attenboroughov doprinos očuvanju planeta i edukaciji o bioraznolikosti. Ulaz na sve programe je besplatan, no uz obaveznu prethodnu prijavu. Bug

11.07.2024. (18:00)

Kako je televizija utjecala na sport

Jeste li znali? Sir David Attenbourugh zaslužan je za to što su teniske loptice žute

Teniske loptice zapravo su dugo bile crno-bijele, no to se promijenilo 60-ih godina prošlog stoljeća s pojavom televizije u boji. Gledatelji su u televizijskom prijenosu uživo imali poteškoća s praćenjem loptica, zbog čega su producenti tražili način kako bi poboljšali gledateljsko iskustvo. Jedan od prijedloga je došao upravo od tada mladog zaposlenika BBC-a Davida Attenborougha, koji je prepoznao kako bi upravo promjena boje loptica bitno utjecala na to. Žute loptice službeno se koriste od 1972. godine, a u Wimbledonu, zbog kojeg se i počela razmatrati ta opcija, one su uvedene tek 1986. godine. AP

13.05.2022. (00:00)

Legenda ne miruje

Sir David Attenborough ima novu seriju o dinosaurima

Legendarni i nagrađivani prirodoslovac uz čije su dokumentarne filmove o flori i fauni rasle i još uvijek rastu mnoge generacije Sir David Attenborough trebao bi uskoro objaviti novu dokumentarnu seriju i to o dinosaurima pod nazivom “Prehistoric Planet”. Na novoj seriji koja će biti dostupna na Apple TV-u surađuje i Oskarom nagrađeni glazbeni producent i skladatelj Hans Zimmer. Prehistoric Planet kombinira nagrađivane filmove o divljim životinjama, najnovija učenja paleontologije i najsuvremeniju tehnologiju kako bi otkrio spektakularna staništa i stanovnike drevne Zemlje. Vremešni i neumorni dokumentarist kaže da ovim projektom ujedno želi odati počast svom bratu koji je glumio u Jurrasic Parku. Green