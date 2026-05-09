Fešta kakva se viđa jednom u sto godina

Britanski prirodoslovac, televizijski autor i pisac (London, 8. V. 1926). Brat glumca i redatelja Richarda Attenborougha. Diplomirao zoologiju i geologiju 1947. na Sveučilištu u Cambridgeu, 1952–72. radio na BBC-ju kao televizijski autor te postao prepoznatljiv voditelj i narator dokumentarnih filmova o prirodi, evoluciji, biljnome i životinjskome svijetu. Najpoznatiji je po osmišljavanju i vođenju ciklusa serijala o oblicima života na Zemlji. Dvadesetak biljnih i životinjskih vrsta (od kojih i neke prapovijesne) imenovano je njemu u čast, dobio je 32 počasna doktorata britanskih sveučilišta te su mu dodijeljena dva viteška naslova (Sir). Enciklopedija… kako je sam Sir David reagirao na čestitke koje mu dolaze sa svih strana, otkriva Guardian.