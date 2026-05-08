A počeo je kada TV nije bio u boji

Znanstvenica Sarah Sallon nagovorila je arheološki botanički muzej u Izraelu da joj ustupe dio ljubomorno čuvanog 2000 godina starog sjemenja i uspjela iz njega uzgojiti datulje za koje se vjeruje da su odavna nestale. U stakleniku u kojem uzgaja desetke biljaka, mjesecima je promatrala kako se ništa ne događa. No u ožujku 2005. stvari su se pokrenule i od pet sjemena samo je je jedno dalo ploda. Priroda je pokazala svoju snagu i ona “može svoje sjeme ostaviti uspavano tisućama godina, pustiti nas da pomislimo da su neke vrste zauvijek nestale, a zlatne ruke mogu ih vratiti u život”. Novi list