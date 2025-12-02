Pomorsko zlo
Koncesije od 99 godina mijenjaju jadransku obalu
Dugoročne koncesije na pomorskom dobru, poput 99-godišnje u Kuparima, otvaraju pitanja tržišnog natjecanja, nacionalne sigurnosti i javnog interesa. Stručnjaci upozoravaju da takvi aranžmani cementiraju monopol pojedinih investitora i faktički privatiziraju javni prostor. Uz to, etažiranje turističkih apartmana potiče nekretninski biznis nauštrb održivog razvoja turizma te remeti lokalne zajednice. Kritičari smatraju da je novi zakon previše sklon komercijalnim interesima, dok je obala sve više pod pritiskom investitorskih projekata koji se predstavljaju kao “razvoj turizma”. DW