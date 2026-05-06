Kad se "sve ide po planu" pretvori u "spašavaj se tko može"

Iako zbog zatvorenosti Rusije ne postoji točan i pouzdan broj, prema zapadnim agencijama i ruskim aktivistima više od 75 važnih osoba iz političkih, vojnih i poslovnih krugova Rusije umrlo je pod sumnjivim ili nerazjašnjenim okolnostima od početka rata u Ukrajini. Službena Moskva njihova je stradanja nazivala samoubojstvima, padovima s prozora, slučajnim trovanjima, srčanim udarima ili nasilnim smrtima u obiteljskim tragedijama. Ruski mediji nikada nisu istraživali što stoji iza ovolikog broja smrtnih slučajeva utjecajnih ljudi, a službena Moskva tek bi izrazila sućut i ignorirala upite zapadnih medija. Neki se politolozi slažu kako je malo vjerojatno da se tu radi o nesretnim slučajevima i psihički labilnim ljudima, tim više što se radi o ljudima s tjelohraniteljima, s pristupom najboljoj medicinskoj skrbi i uvjetima zaštite. “Čini se logičnim da ih miče ona ista ruka koja im je i omogućila da postanu bogati, utjecajni ili visoko politički pozicionirani. U Rusiji nelojalnost znači smrt.” N1