Kad se "sve ide po planu" pretvori u "spašavaj se tko može"
Kraj mita o Putinovom planu: Ruske elite strahuju od potpunog sloma sustava
Analitičarka Tatjana Stanovaja upozorava na dramatične promjene unutar ruskih elita. Sustav, pritisnut ukrajinskim udarima na rafinerije i međunarodnom izolacijom, postaje autodestruktivan. Među elitama kopni vjera u Putinov plan, jer trenutni status quo ugrožava njihov opstanak. Simbolički poraz očituje se i u “ogoljenoj” paradi na Crvenom trgu, kojoj je srezan budžet i koja će biti bez teške mehanizacije. Dok se unutarnje napetosti i strah od državnog udara gomilaju, Putin djeluje nesposobno za promjenu smjera. Tolerancija sustava prema trenutnom stanju ubrzano nestaje, sugerirajući da je ruska “vertikala moći” ušla u fazu opasne nestabilnosti. Index