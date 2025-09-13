Kad veleposlanik, filozof i političar sjednu za tipkovnicu – Moskva dobije dijagnozu

“Poruka koja je ista kao i prije godinu dana je nepriznavanje prava Ukrajine da postoji kao država. Jučer je to rekao riječima ‘Naši povijesni teritoriji koji se danas zovu Ukrajina’. Dakle, Putin ne priznaje pravo Ukrajine na postojanje i sam govori o ratu, premda je to u Rusiji zabranjeno”, rekao je Božo Kovačević. “Važno je i ono što je rekao i ono što nije – nije spominjao koliki su ruski gubici u Ukrajini, ali je spomenuo osnivanje fonda i poseban angažman službi za pomoć obiteljima onih koji su poginuli u ratu. Usto, rekao je ono što bi dugoročno gledano trebalo zabrinuti SAD, a to je da će Rusija ubuduće vanjskotrgovinske aranžmane dogovarati tako da plaćanja ne budu u dolarima. Ako i Kina počne ugovarati vanjskotrgovinske poslove u juanima ili nekoj drugoj valuti, to bi dugoročno moglo ugroziti položaj američkog dolara”, smatra Kovačević. Index