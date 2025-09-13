Kad veleposlanik, filozof i političar sjednu za tipkovnicu – Moskva dobije dijagnozu
Božo Kovačević o Rusiji: od Gulaga i Golog otoka do Putinovog rata
Božo Kovačević u knjizi Ruske teme sabire tekstove o ruskoj povijesti i suvremenosti, od Gulaga i Golog otoka do Putinove invazije na Ukrajinu. Analizira paralele represije, vlastito obiteljsko iskustvo, ulogu Zapada i ideološke temelje ruskog imperijalizma. Kovačević rat smatra strateškom pogreškom i zločinom, ali i posljedicom sukoba imperijalnih politika. Knjiga u četiri cjeline prikazuje i globalni kontekst – od NATO-a i plinovoda do budućnosti Rusije – te nudi rijedak spoj osobnog uvida, političke analize i filozofske refleksije. Zdenko Duka za Ideje