Kad veleposlanik, filozof i političar sjednu za tipkovnicu – Moskva dobije dijagnozu

Božo Kovačević u knjizi Ruske teme sabire tekstove o ruskoj povijesti i suvremenosti, od Gulaga i Golog otoka do Putinove invazije na Ukrajinu. Analizira paralele represije, vlastito obiteljsko iskustvo, ulogu Zapada i ideološke temelje ruskog imperijalizma. Kovačević rat smatra strateškom pogreškom i zločinom, ali i posljedicom sukoba imperijalnih politika. Knjiga u četiri cjeline prikazuje i globalni kontekst – od NATO-a i plinovoda do budućnosti Rusije – te nudi rijedak spoj osobnog uvida, političke analize i filozofske refleksije. Zdenko Duka za Ideje


Tri nuklearne sile na rubu sukoba, Kovačević: Ova kriza može prerasti u ozbiljan sukob

  • “Operacija Sindoor” odnosi se na crveni prah koji mnoge hinduističke žene nose na čelu nakon udaje, travanjski masakr nad civilima u Kašmiru pod indijskom upravom ostavio je nekoliko žena udovicama (N1)
  • Božo Kovačević: kašmirska regija je podijeljena između tri nuklearne sile: Indije, Kine i Pakistana, Pakistan je bio saveznik SAD-a sve do skrivanja terorista, sada im je partner Kina, odnosi Kine i Indije su također napeti... (N1)
  • Prošli mjesec u Kašmiru je ubijeno 36 ljudi, uglavnom indijskih turista. Indija krivi Pakistan za poticanje napada (Index)
  • Sukob oko Kašmira započeo je 1947. godine, odmah nakon podjele nekadašnje Britanske Indije i osnivanja neovisnih država Indije i Pakistana, regija Kašmir tada je imala većinsko muslimansko stanovništvo, ali je vladar bio hinduist koji je odlučio priključiti područje Indiji, što je izazvalo prvi rat (tportal)
Trumpov svijet: povratak u 19. stoljeće i novi teritorijalni snovi

Novi američki predsjednik izazvao je nemir svojim prvim potezima, uključujući povlačenje iz Svjetske zdravstvene organizacije i najavu teritorijalnih osvajanja Paname, Kanade, pa čak i Grenlanda. Vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević komentira za Danas da Trumpovi potezi vraćaju Ameriku u vrijeme Monroeove doktrine iz 19. stoljeća. Trumpova retorika i potezi potiču i druge velike sile na slične aspiracije, što može dovesti do globalnog kaosa. Kovačević upozorava na opasnosti takvih politika, uključujući prijetnje za Meksiko, Europu i klimatske promjene. Nacional

Kovačević: Za i protiv demokracije – treba li pravo glasa imati samo određena skupina ljudi?

Što je uzrok krize suvremenih liberalno-demokratskih društava i država? Filozofi tu krizu povezuju sa spoznajnim sposobnostima građana. Neki od njih  pretpostavljaju da velik broj ili čak većina građana u nekim državama nisu sposobni ili kompetentni donositi odluke koje bi bile u skladu s njihovim interesima i interesima društva u cjelini. Zastupnicima demokratskog pesimizma zajedničko je stajalište da su za krizu demokracije odgovorni spoznajno nedorasli građani.Oni nisu dorasli rješavanju problema s kojima se susreću društvo i država. Populističke vlade i pogrešne politike posljedica su njihovih loših odluka na izborima. Jedan od odgovora na pitanje što treba učiniti da bi se izbjegle loše posljedice neodgovornih odluka birača na izborima svodi se na smanjivanje broja onih koji imaju pravo odlučivati na izborima. Umjesto svih punoljetnih građana – od kojih većina, zapravo, nema predodžbu o načinu funkcioniranja državnih institucija ni o složenosti odluka koje vlast mora donositi – pravo odlučivanja o političkim pitanjima treba povjeriti onima koji su ovladali epistemičkim vrlinama, koji stječu točne spoznaje i sposobni su donositi kvalificirane odluke. No, postoje i argumenti zašto demokraciju nije dobro ni skroz odbaciti. Ideje

Božo Kovačević, bivši hrvatski veleposlanik u Moskvi: “Jedna stvar koju je Putin rekao treba zabrinuti SAD”

Putinove prijetnje nuklearnim oružjem bile su suptilnije nego prije, ali su i dalje prisutne'

“Poruka koja je ista kao i prije godinu dana je nepriznavanje prava Ukrajine da postoji kao država. Jučer je to rekao riječima ‘Naši povijesni teritoriji koji se danas zovu Ukrajina’. Dakle, Putin ne priznaje pravo Ukrajine na postojanje i sam govori o ratu, premda je to u Rusiji zabranjeno”, rekao je Božo Kovačević. “Važno je i ono što je rekao i ono što nije – nije spominjao koliki su ruski gubici u Ukrajini, ali je spomenuo osnivanje fonda i poseban angažman službi za pomoć obiteljima onih koji su poginuli u ratu. Usto, rekao je ono što bi dugoročno gledano trebalo zabrinuti SAD, a to je da će Rusija ubuduće vanjskotrgovinske aranžmane dogovarati tako da plaćanja ne budu u dolarima. Ako i Kina počne ugovarati vanjskotrgovinske poslove u juanima ili nekoj drugoj valuti, to bi dugoročno moglo ugroziti položaj američkog dolara”, smatra Kovačević. Index

Božo Kovačević: S Rusijom treba njegovati dobre odnose

Bivši veleposlanik u Rusiji komentira u Novostima pogoršane odnose EU i Rusije: Politiku je moguće postaviti na pragmatične osnove. Jasno je da Rusija nije demokratska zemlja, ali isto tako je jasno da Rusija ne želi postati članica Unije. Prema njoj se treba odnositi kao prema takvoj – odnosno, kao prema nedemokratskoj zemlji o kojoj ovise europska energetska sigurnost i sigurnost općenito. Stoga s njom treba imati dobre odnose. Napominje i kako EU preko Navaljnog pokušava poljuljati Putina.

Božo Kovačević: EU od 2015. nije napravila značajniji korak po pitanju izbjegličke krize

EU nije napravila ništa kako bi definirala prostor legalnih migracija, kako bi se smanjile one ilegalne, kaže diplomat Božo Kovačević. Predlaže otvaranje diplomatskih predstavništava u zemljama iz kojih migranti dolaze, a u kojima bi se ljude informiralo o životu u EU. Osim toga, predstavništva bi mogla informirati o potražnji radne snage, vršiti testove poznavanja zakona i prema tome izdavati vize…

Božo Kovačević: Bez zemalja zapadnog Balkana Europa se ne može pojmiti kao potpuno ujedinjena, a možda u EU neće ući nikada

“S jedne strane zemljama koje se još nisu integrirale u EU šalje se poruka da je njihova perspektiva o članstvu pozitivna dok s druge strane na neodređeno vrijeme je odgođeno daljnje proširenje Unije” – kaže diplomata i bivši ministar Božo Kovačević o summitu u Poznanu o zapadnom Balkanu. “Neće biti proširenja dok se odnosi unutar EU ne srede i mislim da će ove zemlje dosta dugo čekati na članstvo ako do njega uopće dođe”, dodao je Kovačević. U temelju problema – sukob starih i novih članica EU.

 

Božo Kovačević: Kako Amerika svrgavanjem Madura ponavlja svoj povijesni obrazac u Južnoj Americi

Gotovo je sigurno da je započeo niz događaja koji će završiti kobno za predsjednika Madura. Nije jasno na što su, u pokušaju da spriječe potpuni gubitak dosadašnjih investicija u Venezueli, spremne Kina i Rusija osim što će se pozivati na međunarodno pravo. Ako u Venezueli izbije građanski rat, moglo bi se dogoditi da se ondje svjetske sile međusobno obračunavaju ne vodeći računa o interesima ionako već napaćenih građana te zemlje – piše u dobroj analizi stanja, prošlosti i budućnosti u Venecueli Božo Kovačević za Telegram.

Božo Kovačević: Šanse da EU opstane su manje nego ikad

Pretpostavljam da ključne političke osobe Europske unije posljednje dane ove godine ne provode opuštene u prazničnom raspoloženju. Nadnacionalna asocijacija za čiju budućnost odgovaraju u ozbiljnoj je krizi. Izložena je terorističkim prijetnjama, migracijskim krizama, ekonomskom posustajanju u usporedbi s azijskom konkurencijom i rastakanjem tradicionalnih savezništava u sastavu kojih se EU razvijala od svog osnutka – piše u uvodu svog članka za Telegram Božo Kovačević i pobrojava brojne razloge za to. Vezano za temu i Deutsche Welle ima članak – Prošla i “ključna” godina za proširenje EU-a.