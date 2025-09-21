Kako se posvađati s istim susjedom barem pet puta po stoljeću

Konzervativne i desničarske vlade Poljske i Mađarske su neko vrijeme uspijevale diktirati svoju volju čitavom EU-u, ali toj bliskoj suradnji je došao kraj. Spona Poljska-Mađarska seže daleko u povijest i činila se nesalomljivom. Počinje još od veza kraljevskih kuća u srednjem vijeku pa sve do nacionalnog buđenja u 19. stoljeću. A povezuje ih i zajednička sudbina u Istočnom bloku, baš kao i doba gotovo istovremenih antikomunističkih pobuna 1956. u Budimpešti i Poznanu. Ali čini se da je sad nastupilo ledeno doba između dviju zemalja. Ne samo to: nema više ni prijateljstva i naklonosti prema onoj drugoj naciji i sve to ne izgleda kao razvod gdje se partneri razilaze kao prijatelji. Jer mađarsko očijukanje s Putinom ostat će trn u poljskom oku još dugo vremena. Deutsche Welle