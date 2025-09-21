Kako se posvađati s istim susjedom barem pet puta po stoljeću
Od Katina do Kijeva: poljsko-rusko neprijateljstvo kroz stoljeća
Povijest odnosa Poljske i Rusije obilježena je ratovima, podjelama i prisilnim savezima, od srednjovjekovnih sukoba i Livonskog rata, preko podjele Poljske u 18. stoljeću i rusifikacije u 19., do sovjetske okupacije i dominacije nakon Drugog svjetskog rata. Podijeljena između Hitlera i Staljina, Poljska je doživjela represiju, deportacije i masakr u Katinu, a Crvena armija hladno je promatrala uništenje Varšave 1944. Nakon rata zemlja je pod sovjetskom čizmom ostala bez 40 % teritorija i završila u Varšavskom paktu. Od 1989. jasno bira Zapad, ulazi u NATO i EU. Nakon pada komunizma, nepovjerenje je ostalo, a invazija na Ukrajinu 2022. dodatno je zaoštrila odnose – čak 98 % Poljaka danas negativno gleda na Rusiju. Današnje napetosti, uz ruske provokacije i prijetnje preko Bjelorusije, podsjećaju na dugu povijest neprijateljstva. tportal