Kako se posvađati s istim susjedom barem pet puta po stoljeću

Od Katina do Kijeva: poljsko-rusko neprijateljstvo kroz stoljeća

Povijest odnosa Poljske i Rusije obilježena je ratovima, podjelama i prisilnim savezima, od srednjovjekovnih sukoba i Livonskog rata, preko podjele Poljske u 18. stoljeću i rusifikacije u 19., do sovjetske okupacije i dominacije nakon Drugog svjetskog rata. Podijeljena između Hitlera i Staljina, Poljska je doživjela represiju, deportacije i masakr u Katinu, a Crvena armija hladno je promatrala uništenje Varšave 1944. Nakon rata zemlja je pod sovjetskom čizmom ostala bez 40 % teritorija i završila u Varšavskom paktu. Od 1989. jasno bira Zapad, ulazi u NATO i EU. Nakon pada komunizma, nepovjerenje je ostalo, a invazija na Ukrajinu 2022. dodatno je zaoštrila odnose – čak 98 % Poljaka danas negativno gleda na Rusiju. Današnje napetosti, uz ruske provokacije i prijetnje preko Bjelorusije, podsjećaju na dugu povijest neprijateljstva. tportal


02.12.2024. (12:00)

Da vi imate ratoborne susjede, i vi bi

Poljska jača svoju vojsku i redefinira sigurnost u Europi

Poljska postaje ključni vojni i politički igrač u Europi. S rekordnih 4,12% BDP-a za obranu, prelazi NATO-ove smjernice i obara vlastite rekorde ulaganja u modernizaciju vojske. Nabavila je F-35 avione, Apachije, HIMARS raketne sustave i stotine tenkova, osiguravajući povlačenje sovjetske opreme. Kritičari upozoravaju na preveliku vojsku s ograničenom opremom, dok analitičari ističu da je cilj odvraćanje, a ne širenje. Poljaci, svjesni povijesnih prijetnji, ulažu u sigurnost jer, kako kažu, “medeni mjesec za Europu je završio.” Index

12.12.2023. (09:00)

A mogao je biti u lijepoj penziji, ali nije htio

Nakon osam godina nacionalista, Tusk na mjestu premijera Poljske mogao bi donijeti važne promjene

Poljskoj su zamrznuti deseci milijardi eura iz europskih fondova zbog spora s Bruxellesom oko demokratskih standarda, ali Tusk, bivši predsjednik Europskog vijeća, obećava da će popraviti odnose i deblokirati novac. U Mađarskoj bi Orbán izgubio jednog od svojih najvažnijih partnera. Budimpešta i Varšava štitile su jedna drugu stavljajući veto na pokušaje pokretanja takozvane procedure iz članka 7., kojom se nacionalnim vladama ukida pravo glasa u EU kada dođe do kršenja temeljnih vrijednosti Europske unije. Kad je Kaczyński poražen, Orbán je postao ranjiv. Odahnuti može i Kijev. Tusk, kao dugogodišnji kritičar Rusije, pozvao je na nepokolebljivu podršku Kijevu. No, promjena zasigurno neće ići preko noći. Index

24.10.2023. (09:05)

Ne brinite se za njih

Starešina: Nema dramatike u tome što su u Poljskoj otvorena vrata promjeni vlasti

Mainstream analitičari unaprijed slave veliki politički zaokret Poljske, njezin povratak u Bruxelles koji je financijski sankcionirao aktualnu poljsku vladu, ali i predviđaju da formiranje nove vlade neće biti ni brzo ni jednostavno. Naime, predsjednik Andrzej Duda (PiS) vjerojatno se neće žuriti, nego će najprije ponuditi mandat za sastavljanje vlade PiS-u kao relativnom izbornom pobjedniku, PiS neće bez otpora predavati pozicije koje drži u državi i društvu. S pozicije površne europske politike i isto takvih medija, čini se da je Poljska pred dramatičnim zaokretom i kao da je izbornim rezultatom Tuska i partnera upravo izbjegla put u ponor. No promatramo li poljski dugoročni politički i ekonomski razvoj u posljednje 34 godine, od uvođenja političkog pluralizma i oslobađanja od sovjetskog (ruskog) tutorstva, ovi su izbori tek nova epizoda u stabilnom razvoju Poljske kao najuspješnije države postkomunističke Europe. Višnja Starešina za Lider.

20.10.2023. (18:00)

Kako na sjeveru, tako i na jugu

Vučetić: Hrvatskoj je prijetio poljski scenarij, sada manje izgledan

Poljska je godinama bila žrtva religijske uzurpacije političkog i javnog života, što se, na svu sreću, promijenilo na netom održanim izborima. Ma koliko oni glasni bili, nikada ne smijemo istinsku vjeru poistovjetiti s njihovom poremećenom, požudnom, pohlepnom, samoproglašenom vjerom. Ne, to nije vjera, to je uzurpacija i destrukcija religijskih sadržaja s isključivim ciljem da dođu u posjed financijske i političke moći. Oni se zalažu da se država uredi kao religijska zajednica, da se, putem zakona, uvede religijski moral kao glavna instanca za kreiranje i provođenja javnih politika – od zdravstva do školstva, znanosti i kulture. Uzaludno je upozoravati da zdravstvene politike bazirane na religijskim osnovama nisu zdravstvene politike, nego religijska uzurpacija zdravstva. Marko Vučetić za Autograf.

30.09.2023. (09:03)

Poljska odlijepila

Poljska tvrtka imenovala humanoidnu robotkinju izvršnom direktoricom

Mika

Mika je službeno lice Dictadora, luksuznog proizvođača ruma koji je početkom ove godine prodao najskuplju bocu ruma na svijetu. Robotkinji je dodijeljena uloga članice uprave i predvodi Dictadorov projekt Arthouse Spirits DAO i komunikacije. DAO je kratica za ‘decentraliziranu autonomnu organizaciju’, ‘revolucionarnu upravljačku strukturu koja koristi tehnologiju blockchain za automatizaciju donošenja odluka unutar tvrtke’, piše The First News. Nova direktrica nedavno je otkrila da ‘radi 24/7’, uvijek je uključena i spremna na donošenje izvršnih odluka. Osim toga, vrlo je pokretljiva, može treptati i gestikulira rukama dok razgovara. Mikino imenovanje nije izolirani događaj u poljskoj AI revoluciji. Nedavno je Radio Piekary, postaja u gradu Piekary Sląskie u Šleskoj, pokrenula virtualnog voditelja generiranog umjetnom inteligencijom, zvanog Basia, kao voditelja svoje prve emisije u zemlji. Tportal

 

23.09.2023. (14:00)

Uz svesrdnu pomoć Rusije i Bjelorusije koje migrante šalju u EU

Poljska je postala novo čvorište za ilegalne migrante na putu do Njemačke

Njemačka o postupanjima prema migrantima na granici Hrvatske: Veoma smo zabrinuti | Avaz

  • Broj ilegalnih ulazaka u Saveznu Republiku Njemačku naglo raste – i to već dvije godine. Savezna policija, koja je zadužena za kontrolu granica, mjesečno bilježi više od 10.000 ilegalnih ulazaka u zemlju, odnosno ulazak osoba bez potrebne dokumentacije ili viza. Prije dvije godine bilo ih je više nego upola manje. I još nešto se promijenilo: fokus granične policije više nisu prelazi prema Austriji, nego prema Poljskoj. Naime, Balkanska ruta, preko koje je većina migranata ilegalno dolazila u Njemačku, više ne ide iz Turske preko Austrije, nego preko Srbije, Mađarske i Slovačke, a dijelom i preko Češke sve do Poljske, odakle imigranti ulaze u Njemačku.
  • Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova Brandenburga, oko polovina migranata u prihvatne centre dolazi preko Moskve i Minska. Mnogi od njih imaju ruske ili bjeloruske vize i prethodno su živjeli duže vrijeme u Turskoj, Iranu ili Ujedinjenim Arapskim Emiratima. „Ta ruta, s letovima i vizama za Rusiju i Bjelorusiju i naknadnim transportom do Njemačke, u potpunosti se može rezervirati unaprijed”, navodi Ministarstvo u Potsdamu. S obzirom na to da je to skupa ruta, socijalne naknade u Njemačkoj bi kasnije trebale poslužiti za otplatu dugova krijumčarima. Deutsche Welle

 

06.09.2023. (22:00)

Nije bezveze u Štulićevom srcu

Starešina: Poljska izrasta u ozbiljnu europsku vojnu silu

Nije se to dogodilo preko noći, a ni slučajno. Dogodilo se kao rezultat prirodnog potencijala da postane velika država (površina, stanovništvo, geopolitički položaj) udruženoga s promišljenim političkim pozicioniranjem države, osmišljenom razvojnom strategijom i stabilnim ekonomskim rastom. Uspjela je usprkos i nasuprot briselskom političkom mainstreamu koji ju je nastojao vrijednosno preoblikovati, osobito posljednjih godina. Izdržala je pritiske, zadržala veliku političku autonomiju i samosvojnost, često odbijajući politike i zahtjeve briselskog mainstreama, osobito one koji se odnose na migrantske politike i LGBTQ+ agende. Godinama prije ruske invazije na Ukrajinu upozoravala je na Putinov projekt širenja ruskog svijeta i sigurnosnu opasnost koju za Europu znači ovisnost o ruskom plinu, a nakon invazije na Ukrajinu pokazalo se da su imali potpuno pravo. Višnja Starešina za Lider.

05.08.2023. (10:00)

Guns and Wars

Poljske i češke kompanije vape za radnicima: Nude stanove, zovu umirovljenike…

Hrvatska među 25 najvećih izvoznika vojne opreme na svijetu - tportal

Kompanije koje proizvode oružje u središnjoj Europi pokušavaju pronaći dodatne radnike nakon što je zbog rata u Ukrajini porasla potražnja za oružjem. Industrija oružja u Poljskoj i Češkoj proizvodi granate i druge vojne zalihe najbržim tempom od pada Berlinskog zida, piše Sky News, a prenosi B92. Kompanije su ubrzale proizvodnju kako bi opskrbile Ukrajinu i zadovoljile potražnju na globalnoj razini dok mnoge države povećavaju izdvajanja za obranu.  Tako češki proizvođač municije i topovskih granata STV Group gradi stanove za nove radnike, a umirovljenicima koji su spremni raditi osigurava i besplatne obroke u kantini. Poljska vojna tehnološka kompanija WB Group od prošle godine zapošljava žene na montažnim linijama na kojima su dotad radili samo muškarci. Češka vlada pokrenula je razgovore o zapošljavanju tisuća ukrajinskih izbjeglica kako bi pomogla kompanijama da pronađu radnu snagu. Poslovni

27.07.2023. (10:00)

Ne opet...

Putin i Lukašenko prijete Poljskoj plaćenicima Wagner

O „temi Poljska” Putin je govorio već 21. srpnja. Na sjednici ruskog vijeća za nacionalnu sigurnost on je iznio svoje viđenje poljske povijesti. Po njemu se poljsko vodstvo želi „pod zaštitom NATO-a” izravno umiješati u sukob u Ukrajini i zauzeti zapadne dijelove te susjedne zemlje. Slične „snove” Poljska ima i prema Bjelorusiji, ustvrdio je Putin. Putin je uz pomoć zemljopisne karte objašnjavao premještanje poljskih trupa uz granicu prema Bjelorusiji. „Jedna od brigada stoji 40 kilometara od Bresta. Druga će stajati nešto više od 100 kilometara od Grodnoa. U Rzeszowu se aktivira zračna luka, gdje Amerikanci i drugi dopremaju opremu, koja se onda raspoređuje na poljskom teritoriju“, rekao je Lukašenko Putinu pred uključenom televizijskom kamerom. Iako bjeloruski politolozi tvrde da su prijetnje Poljskoj iscenirane, stručnjaci su sigurni da je Poljska zbog potpore Ukrajini postala još jedan „kolektivni neprijatelj Rusije”. DW

07.06.2023. (13:12)

Pišem ti pismo da zajedno više nismo

Pukla ljubav između Varšave i Budimpešte

Mađarska i Poljska: "Zle namjere, ucjena, dvostruka mjerila" – DW – 22.07.2021

Konzervativne i desničarske vlade Poljske i Mađarske su neko vrijeme uspijevale diktirati svoju volju čitavom EU-u, ali toj bliskoj suradnji je došao kraj. Spona Poljska-Mađarska seže daleko u povijest i činila se nesalomljivom. Počinje još od veza kraljevskih kuća u srednjem vijeku pa sve do nacionalnog buđenja u 19. stoljeću. A povezuje ih i zajednička sudbina u Istočnom bloku, baš kao i doba gotovo istovremenih antikomunističkih pobuna 1956. u Budimpešti i Poznanu. Ali čini se da je sad nastupilo ledeno doba između dviju zemalja. Ne samo to: nema više ni prijateljstva i naklonosti prema onoj drugoj naciji i sve to ne izgleda kao razvod gdje se partneri razilaze kao prijatelji. Jer mađarsko očijukanje s Putinom ostat će trn u poljskom oku još dugo vremena. Deutsche Welle