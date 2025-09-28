Nisu ni bilderi skroz ludi
Kreatin: Stari ‘prah za teretanu’ postao suplement za zdravo starenje i mozak
Kreatin monohidrat je od nišnog suplementa za bodybuildere postao jedan od najistraženijih i najpouzdanijih dodataka prehrani, s dokazanim učinkom na mišićnu snagu i tjelesnu funkcionalnost. Povećava snagu kod sportaša i ublažava sarkopeniju (gubitak mišićne mase) kod starijih, čuvajući funkcionalnost (hodanje, ustajanje). Unatoč mitovima o bubrezima, brojna istraživanja potvrđuju njegovu sigurnost za zdrave osobe. Istražuje se i njegov potencijal za kogniciju (mentalni umor, pažnja), no za to EFSA još traži robusnije dokaze. Zlatni standard ostaje 3–5 g monohidrata dnevno. Igor Berecki za Bug