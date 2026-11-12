Kriza nacionalnih portala i budućnost tiska: Uskoković poručuje da su lokalni mediji najotporniji, Šolak odustaje od povratka na N1 - Monitor.hr
Danas (19:00)

Klikovi padaju, algoritmi divljaju, a vijest s placa još uvijek nema alternativu

Kriza nacionalnih portala i budućnost tiska: Uskoković poručuje da su lokalni mediji najotporniji, Šolak odustaje od povratka na N1

Na 25. KOMferenciji u Splitu raspravljalo se o budućnosti i održivosti medijskog biznisa. Suvlasnik Auctor Holdinga Oleg Uskoković istaknuo je da su okrupnjavanje, vjerodostojnost i lokalni sadržaj, koji umjetna inteligencija još ne može zamijeniti, ključni za opstanak. Upozorio je na nadolazeće probleme nacionalnih portala zbog pada prometa s tražilica te naglasio da je transparentno medijsko vlasništvo pitanje javnog interesa i “higijene mozga”. Osnivač United Groupa Dragan Šolak poručio je da se ne vraća u medijski biznis niti planira ponovno preuzimati srpski N1, dok je ministrica Nina Obuljen-Koržinek istaknula ulaganja u medijsku pismenost i pohvalila ulogu HRT-a. Novi list


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Sve bi se ovo, jasno, odvilo na isti način čak i da su naši novinari bili sposobni pokazati barem malo kritičnosti prema toj ideologiji. Pošto nisu, međutim, onda u završnoj ironiji ima i neke poetske pravde.

Jer ako si decenijama poslušno šutio o poslovnim praksama Ivice Todorića, najmoćnijeg među poduzetnicima, onda i nema većeg razloga da te ljudi danas slušaju. Ako si opsesivno plasirao prazna obećanja Mate Rimca, nema povoda da ti sada vjeruju.

Ako si Vuka Vukovića promovirao u jednog od vodećih ekonomskih stručnjaka, sam si sebi namjestio postelju. Poduzetnička ideologija, na kraju krajeva, oduvijek je počivala na pripovijesti o slobodi i odgovornosti. Ali golema većina novinara koji su tu ideologiju opsluživali nije, nažalost, bila sposobna ni za jedno ni za drugo. Iz serijala tekstova Borisa Postnikova za Novosti

Prvi dio feljtona “Aleja poduzetničkih heroja” pročitajte na ovom linku, drugi dio ovdje, treći ovdje, a četvrti dio ovdje.

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