Klikovi padaju, algoritmi divljaju, a vijest s placa još uvijek nema alternativu
Kriza nacionalnih portala i budućnost tiska: Uskoković poručuje da su lokalni mediji najotporniji, Šolak odustaje od povratka na N1
Na 25. KOMferenciji u Splitu raspravljalo se o budućnosti i održivosti medijskog biznisa. Suvlasnik Auctor Holdinga Oleg Uskoković istaknuo je da su okrupnjavanje, vjerodostojnost i lokalni sadržaj, koji umjetna inteligencija još ne može zamijeniti, ključni za opstanak. Upozorio je na nadolazeće probleme nacionalnih portala zbog pada prometa s tražilica te naglasio da je transparentno medijsko vlasništvo pitanje javnog interesa i “higijene mozga”. Osnivač United Groupa Dragan Šolak poručio je da se ne vraća u medijski biznis niti planira ponovno preuzimati srpski N1, dok je ministrica Nina Obuljen-Koržinek istaknula ulaganja u medijsku pismenost i pohvalila ulogu HRT-a. Novi list