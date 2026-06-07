Ako ne znate tko vas pljačka, onda vas valjda i ne boli
Izbjegavanje vijesti i kriza povjerenja: Zašto građani sve svjesnije biraju neznanje?
Profesorica Ruth Palmer u intervjuu za Ideje upozorava na opasan globalni trend rasta “izbjegavanja vijesti” (news avoidance), koji je posebno izražen u Hrvatskoj i Bugarskoj. Objavila je knjigu na tu temu. Građani se masovno isključuju iz praćenja medija jer politiku doživljavaju korumpiranom, medije pristranima, a vijesti previše negativnima za mentalno zdravlje. Ključni je problem što se informiranje seli na društvene mreže gdje dominiraju algoritmi i komentari bez provjerenih izvora. To stvara populaciju koja ne može kontrolirati moćnike niti se boriti za vlastita prava. Rješenja leže u medijskom opismenjavanju, strožoj regulaciji platformi i povratku profesionalnim novinarskim standardima.