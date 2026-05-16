Neka dođu na Monitor
Pola Hrvata izbjegava vijesti, mlađima negativne teme više nisu ‘cool’
U Hrvatskoj 48 % građana namjerno izbjegava vijesti, prvenstveno zbog anksioznosti, negativnosti i senzacionalizma, pokazalo je istraživanje Agencije za medije. Najizraženiji trend prisutan je kod mlađih generacija (Z i Y), koje se informiraju preko društvenih mreža. Nepovjerenje u medije i algoritamsko upravljanje sadržajem, koje stvara polarizaciju i uništava zajednički javni prostor, izravno potkopavaju volju građana za plaćanjem medijskih pretplata. Stručnjaci zaključuju da je za opstanak novinarstva i demokracije nužno ulagati u kvalitetu i integritet medija (poput novinarstva usmjerenog na rješenja) te sustavno uvoditi medijsku pismenost i kritičko mišljenje u obrazovanje. Lider