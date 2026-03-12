Pavić: Portale čeka težak udar zbog AI pretrage i promjene navika korisnika - Monitor.hr
Danas (19:00)

Živi bili pa vidjeli

Pavić: Portale čeka težak udar zbog AI pretrage i promjene navika korisnika

Vlasnik Telegram Media Grupe upozorava da medije, posebno portale, očekuje teško razdoblje jer će AI sažeci u tražilicama sve češće davati informacije bez potrebe za otvaranjem članaka. Uz to, sve više ljudi sadržaju na internetu pristupa preko chatbotova i novih digitalnih sučelja, što dodatno smanjuje posjećenost portala. Kao odgovor na te promjene, Telegram Media Grupa širi poslovanje na audio formate i radio. Pavić ističe i da brend Story ima stabilan model prihoda jer dio poslovanja temelji na događajima, koncertima i drugim manifestacijama uživo. Telegram


Slične vijesti

Danas (13:00)

Smijete biti brži, ali ne i skroz zamijenjeni

Digitalni bonton: Zadarsko i varaždinsko ‘da’ korištenju umjetne inteligencije na faksu, uz definirane uvjete

Sveučilište u Zadru i FOI definirali su stroga pravila za korištenje AI-ja, balansirajući između inovacije i akademskog poštenja. U Zadru je AI dopušten za pomoć pri strukturiranju rada, jezičnu obradu i pretraživanje izvora, ali uz obaveznu transparentnost i navođenje alata. Strogo je zabranjeno prikazivanje AI sadržaja kao vlastitog te manipulacija izvorima. Dok Zadar naglašava odgovornost studenta i pravo nastavnika na provjeru, FOI ide korak dalje razvojem AIVA-e, AI savjetnika za podršku studentima. Obje institucije poručuju: AI je koristan asistent, ali nikada zamjena za kritičko razmišljanje. Srednja

Jučer (09:18)

Tisuće autora objavilo “praznu” knjigu u znak prosvjeda protiv AI koji koristi njihova djela

Ponedjeljak (21:00)

Svijet mu nije dovoljan

AI seli u orbitu: Svemirska računala postaju jeftinija od zemaljskih?

Izgradnja podatkovnih centara na Zemlji sve je teža zbog birokracije i manjka energije, pa Elon Musk i startupi poput Starclouda planiraju seobu AI procesora u svemir. Iako se ideja činila nerealnom, ključni faktori — pad cijena lansiranja (zahvaljujući raketi Starship) i novi sustavi hlađenja — drastično mijenjaju računicu. Analize pokazuju da bi orbitalni centri uskoro mogli biti isplativiji od zemaljskih zbog stalne solarne energije i manje potrebe za skupom infrastrukturom. Testiranja s čipovima u orbiti već traju, a iduće godine mogle bi potvrditi jesu li zvijezde doista novi dom umjetne inteligencije. Jutarnji prenosi The Economist

Petak (17:00)

Kad te bot u ponoć pošalje u šumu...

AI vam može pomoći kod planiranja putovanja, ali ponesite i kartu i zdrav razum

Umjetna inteligencija, poput alata Trip Notes, nudi brza i kreativna rješenja za putovanja, no zahtijeva oprez. Dok briljira u preporukama ruralnih dragulja poput Vuglec Brega, Kotla ili šetnji uz Dravu, njezina logika ponekad zakaže. U Zagrebu vas tako može poslati na kavu u specialty barove, ali i u noćnu šetnju Maksimirom u 22:45 ili u kultni Alcatraz usred “zelene ture”. Iako nepogrešivo bira klasike poput nacionalnih parkova (neke čak i dvaput), AI ostaje koristan asistent koji ipak treba ljudsku provjeru prije pakiranja kofera. Green

05.03. (15:00)

Bez tenkova i kopnene invazije

Umjetna inteligencija ubrzava rat: od identifikacije cilja do napada u nekoliko trenutaka

Umjetna inteligencija sve više sudjeluje u vojnim operacijama jer znatno ubrzava proces od identifikacije cilja do pokretanja napada. Američka vojska navodno je koristila model Claude tvrtke Anthropic u sustavima koje razvija Palantir za analizu obavještajnih podataka, određivanje prioriteta ciljeva i procjenu pravnih uvjeta za napad. AI može brzo obraditi velike količine informacija, pa se procesi koji su ranije trajali danima sada odvijaju gotovo trenutačno. Stručnjaci upozoravaju da takva automatizacija može dovesti do „kognitivnog rasterećenja“, pri čemu ljudi samo potvrđuju odluke koje je prethodno oblikovao algoritam, što otvara etička pitanja o odgovornosti u ratovanju. tportal

28.02. (14:00)

AI u vojsci - tko pije, a tko ne mora pjevušiti

OpenAI sklapa sporazum s Pentagonom, Anthropic proglašen sigurnosnim rizikom

Sam Altman najavio je da OpenAI potpisuje sporazum s Pentagonom za korištenje AI u klasificiranim vojnim sustavima uz zabranu masovnog nadzora i ljudsku kontrolu sile. Sporazum uključuje tehničke zaštitne mehanizme i nadzor inženjera u Pentagonu. Istog dana, administracija Donalda Trumpa zabranila je korištenje AI alata tvrtke Anthropic u saveznim agencijama, označivši je “rizikom za opskrbni lanac”. Anthropic odbija ukloniti ograničenja za AI u autonomnom oružju i najavljuje pravni izazov. Altman poziva na jednake uvjete za sve AI kompanije, dok Pentagon ističe važnost pouzdanih partnera u području AI-ja i vojne sigurnosti. tportal, Index

21.02. (12:00)

Zasad kratki video. Sutra možda i cijeli film

AI uskrsnuo Kralja Conana: fanovski trailer koji izgleda kao najava pravog filma

Fanovi Conana zamislili su kako bi mogao izgledati treći nastavak kultne sage – i uz pomoć naprednih AI alata pretvorili tu ideju u iznenađujuće uvjerljiv filmski trailer. Riječ je o fan-made videu koji koristi umjetnu inteligenciju za stvaranje gotovo pravog kinematografskog doživljaja – mračnog, epskog i nostalgičnog. Iako nije službeni nastavak, trailer pokazuje koliko AI danas može realistično rekonstruirati viziju “Kralja Conana” kakvu su obožavatelji desetljećima priželjkivali.

12.02. (18:00)

Zloupotreba na vidiku

Utopijski scenarij u kojem je AI podređen ljudskom i planetarnom opstanku nažalost je najmanje izgledan

Moguća su tri scenarija razvoja superinteligencije. Prvi, najizgledniji, jest tehnokratska dominacija u kojoj AI služi elitama i optimizira postojeće nejednakosti. Drugi je katastrofalni neuspjeh upravljanja – loše postavljeni ciljevi i gubitak kontrole dovode do eskalacija i potencijalne civilizacijske krize. Treći, najmanje vjerojatan, podrazumijeva radikalnu globalnu koordinaciju i moralnu zrelost, uz ograničenje moći i podređivanje AI općem dobru. Paradoks je da bi upravo scenarij koji bi donio najveću korist zahtijevao političku i etičku transformaciju za koju zasad nema naznaka. Vladimir Lokner za Ideje

11.02. (11:00)

Tu smo još, ali strojevi nam već lagano pakiraju kofere

Od Deep Bluea do umjetne inteligencije: kako su strojevi prestigli ljudsku igru i znanje

Poraz Garija Kasparova od IBM-ova Deep Bluea 1996. označio je simboličan početak nadmoći strojeva, iako Deep Blue nije bio prava umjetna inteligencija, već specijalizirana računalna snaga. Pravi AI procvat dolazi nakon 2010. s dubokim neuronskim mrežama, GPU revolucijom i velikim jezičnim modelima. Prekretnice su ImageNet 2012., AlphaGo 2016. i današnji sustavi koji uvjerljivo oponašaju razumijevanje i stvaranje. AI već nadmašuje ljude u mnogim područjima, iako još pati od nedostatka konteksta, etike i pouzdanosti. Goran Litvan za Lider