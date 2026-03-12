Živi bili pa vidjeli

Sveučilište u Zadru i FOI definirali su stroga pravila za korištenje AI-ja, balansirajući između inovacije i akademskog poštenja. U Zadru je AI dopušten za pomoć pri strukturiranju rada, jezičnu obradu i pretraživanje izvora, ali uz obaveznu transparentnost i navođenje alata. Strogo je zabranjeno prikazivanje AI sadržaja kao vlastitog te manipulacija izvorima. Dok Zadar naglašava odgovornost studenta i pravo nastavnika na provjeru, FOI ide korak dalje razvojem AIVA-e, AI savjetnika za podršku studentima. Obje institucije poručuju: AI je koristan asistent, ali nikada zamjena za kritičko razmišljanje. Srednja