Njegove 'Zastave' nikad nisu iste boje

U zemlji u kojoj kriminalistički roman nikada nije imao dugu ni bogatu tradiciju Jurica Pavičić izgradio je opus koji stoji gotovo osamljeno. Njegov novi roman ‘Usta puna mora’ možda je i vrhunac toga opusa: zgusnut, filmičan i napet, a istodobno nemilosrdna studija o šutnji, mitovima i prešućenim zločinima na kojima se podiže kolektivno sjećanje. Naravno da Pavičić i ovdje, iza kriminalističkog okvira, upisuje komentar suvremenosti. Junak koji je doživio ‘smrt novina’, a tvrdoglavo ne odustaje od rituala čitanja svakako je simbol šire društvene tranzicije – erozije novinarske profesije (koju i sam utjelovljuje) u društvu koje se odreklo institucije istine – u kojemu se zrcali duboka osobna nostalgija pisca za postojanjem vjere u poziv, i smisla. Gea Vlahović za tportal.