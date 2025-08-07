Kad ti dosadi gradska buka, pa si sagradiš tišinu

Prvi zapisi o Šumskom bazenu datiraju još prije Drugog svjetskog rata i povezani su s udrugom ‘Waldbad in Ruppersdorf’. Godine 1934. udruga podnosi zahtjev za odobrenje za osnivanje kupališta. Područje je zatvoreno 2007., a nakon požara 2010. godine ostala je samo izvorna betonska ploča. Prije nekoliko godina, tim arhitekata odlučio ga je uzeti u najam od grada i izgraditi potpuno novu zgradu popratnih sadržaja u blizini. Sklepali su vlastitim rukama kiosk, dobili građevinsku dozvolu, uz pomoć donacija obnovili temelje i pročistač, a zatim izgradili potpuno novu zgradu. Danas je to uređeno mjesto za kupanje koje je Liberec dugo čekao. Sada, stojim na rubu bazena, gledam snježno bijelu zgradu koja obrubljuje rub šume poput čipke, čeka svoje prve posjetitelje i mislim — sve je vrijedilo. Haus