Auto legalno tvoj, samo što nije
Kupnja ukradenog auta: kako pošten čovjek može ostati i bez vozila i bez novca
Kupci automobila koji postupaju u dobroj vjeri mogu se naći u apsurdnoj situaciji: kupe, plate, registriraju vozilo – a država im ga kasnije oduzme jer je nekoć bilo ukradeno ili ilegalno uvezeno. Iako nisu počinili nikakav prekršaj, sudovi često presuđuju protiv njih. Tek je Ustavni sud u odluci U-III/36100/2009 stao na stranu poštenog kupca, zaključivši da mu je povrijeđeno ustavno pravo vlasništva jer je snosio “prekomjerni teret”. Pouka: pravda je spora, ali ipak ponekad – stigne. Revija HAK