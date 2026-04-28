Tišina je zlato, ali mi smo blizu bankrota
Ljudi danas razgovaraju znatno manje nego prije
Istraživanje sveučilišta u Missouriju i Arizoni otkriva dramatičan pad verbalne komunikacije: od 2005. do 2019. broj izgovorenih riječi pao je za 28%, s 16.632 na oko 11.900 dnevno. Glavni krivci su digitalizacija i aplikacije koje eliminiraju potrebu za razgovorom, a trend je najizraženiji kod mladih. Nastavi li se pad od 338 riječi godišnje, danas vjerojatno izgovaramo manje od 10.000 riječi. Iako to slabi naše socijalne vještine i povećava usamljenost, stručnjaci umiruju: rješenje je jednostavno – odložite mobitele i ponovno počnite pričati, makar samo s ukućanima. Bug