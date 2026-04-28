Tišina je zlato, ali mi smo blizu bankrota

Ljudi danas razgovaraju znatno manje nego prije

Istraživanje sveučilišta u Missouriju i Arizoni otkriva dramatičan pad verbalne komunikacije: od 2005. do 2019. broj izgovorenih riječi pao je za 28%, s 16.632 na oko 11.900 dnevno. Glavni krivci su digitalizacija i aplikacije koje eliminiraju potrebu za razgovorom, a trend je najizraženiji kod mladih. Nastavi li se pad od 338 riječi godišnje, danas vjerojatno izgovaramo manje od 10.000 riječi. Iako to slabi naše socijalne vještine i povećava usamljenost, stručnjaci umiruju: rješenje je jednostavno – odložite mobitele i ponovno počnite pričati, makar samo s ukućanima. Bug


Povjerenje je važan dio svih ljudskih odnosa. Neki nam ljudi povjerenje ulijevaju na prvu, dok smo prema drugima instinktivno nepovjerljivi. Jeste li se ikada zapitali zašto ste skloni nekim ljudima vjerovati više nego drugima? Što je to što, kad nekoga tek upoznate, daje signal vašoj podsvijesti da je ta osoba u redu, ili da nije? Nedavna studija Sveučilišta u Osaki objavljena u časopisu Humanities & Social Science Communications sugerira da više vjerujemo nekome koga smo tek upoznali ako njegovo lice nalikuje našem, ali pod uvjetom da je riječ o osobi istoga spola. Naime, studija je također pokazala da to pravilo ne vrijedi za osobe suprotnoga spola. Povjerenje koje drugi izazivaju u nama znanost povezuje s aktivacijom amigdale, poznate i kao ’emocionalni čip mozga’, koja ima ključnu ulogu u stvaranju i procesuiranju emocija, a napose emocije straha. Tportal