Branimir Pofuk je napravio odličan intervju s Igorom Mandićem koji redovito priča osvježavajuće drugačije od gomile: “Antisrpstvo je danas jedini sadržaj hrvatstva. I neka mi nitko sad ne krene prodavati semantičke razlike, kao Macron nedavno o nacionalizmu i patriotizmu. Bio jedan čovjek koji se zvao Roko Guzica. Svi su mu se smijali, a on nije shvaćao zašto, pa su mu rekli da se idiotski zove. Na to je on otišao na sud, ponosno se vratio u svoje mjesto i objavio: Ja se sada zovem Ivan Domagoj Guzica. To je za mene razlika između nacionalizma i patriotizma jer, na kraju je, ipak, svaki patriotizam samo goli nacionalizam.”