Manje je više - najbolji minimalistički filmovi - Monitor.hr
Danas (12:00)

Filmovi koji dišu sporije od tvojih misli

Manje je više – najbolji minimalistički filmovi

  • Tokyo Story (1953) – Yasujirō Ozu prikazuje stariji par koji u Tokiju posjećuje odraslu djecu, shvaćajući da su im postali teret. Minimalistička kamera i “tatami” kadrovi stvaraju poetsku priču o obitelji i prolaznosti vremena.
  • Duel (1971) – Spielbergov dugometražni debi o prodavaču kojeg na cesti progoni nepoznati vozač kamiona. Jednostavna radnja i ograničena lokacija stvaraju snažnu napetost.
  • Suspiria (1977) – Dario Argento spaja minimalističku priču i maksimalističku vizualnu estetiku u hororu o baletnoj akademiji kojom upravljaju vještice.
  • A Ghost Story (2017) – David Lowery meditira o životu i gubitku kroz priču o duhu (Casey Affleck) vezanom za svoj dom, bez mogućnosti komunikacije ili odlaska.
  • The Turin Horse (2011) – Béla Tarr i Ágnes Hranitzky prate tešku svakodnevicu oca, kćeri i bolesnog konja u izoliranoj farmi, u crno-bijelom i gotovo bez dijaloga.
  • Alice (1988) – Jan Švankmajer stvara mračnu, nadrealnu verziju “Alise u zemlji čudesa” s grotesknim lutkama i zvučnim efektima koji pojačavaju atmosferu.
  • A Single Man (2009) – Tom Ford prikazuje jednog dana u životu profesora (Colin Firth) koji tuguje za preminulim partnerom, koristeći boje da odraze emocionalna stanja.

No Film School


Slične vijesti

Subota (15:00)

Domaći blues pod andskim suncem

‘Posljednji blues Hrvata’: U Boliviji snimili film o hrvatskom glazbeniku

Inspiriran životom i smrti Drage Dogana, hrvatskog glazbenika koji je živio u toj južnoameričkoj zemlji. El último blues del croata prikazivat će se u kinima u Boliviji od 18. rujna, a u petak je objavljen video s isječcima. Hrvatski glazbenik Drago Dogan došao je krajem 1980-ih u Boliviju gdje je ostavio trag u izvođenju bluesa i rocka, a umro je 2019. godine. U Boliviji živi oko 5000 Hrvata i njihovih potomaka. Index

22.07. (18:00)

Prvo flop, onda kult - i Zlatna malina zna zabrljati

Filmske uloge koje su kritičari ismijali, a danas ih smatramo odličnima

Mnoge su glumačke izvedbe isprva dočekane na nož, da bi s vremenom stekle priznanje i kultni status. Collider donosi listu deset uloga – od Shelley Duvall u Isijavanju, Georgea Lazenbyja kao Jamesa Bonda do Princea kao Christophera Tracyja u Under The Cherry Moon i Haydena Christensena kao Anakina – koje su doživjele potpunu kritičku preobrazbu. Nekad ismijavani, danas su simboli jedinstvenog stila, složenosti ili pak anticipacije budućih trendova. Index

22.07. (01:00)

Hladain ko špricer Delon

Rašeta o retrospektivi filmova Alaina Delona: Nepokoreni gad

Retrospektiva filmova Alaina Delona na Trećem započela je zanimljivim izborom manje poznatog filma poznatog glumca. U “Zbogom, prijatelju” dvojica muškaraca namjerno ostaju zaključani u trezoru tri dana i tri noći. Zapamćen je po ulogama koje je ostvario u briljantnim krimićima JeanPierrea Melvillea kao što su “Samuraj”, “Policajac” i “Crveni krug”. U njima je glumio ledenog, bezosjećajnog junaka. Bio je sjajan glumac i veliki profesionalac. Politički je bio izraziti desničar, obožavao je Jean-Marie Le Pena, oružje i pse. Boris Rašeta se osvrće na TV tjedan za Novosti.

09.07. (10:00)

Bolje se svađati oko filmova nego oko, ne znam, nekog koncerta

Filmovi koji su posvađali internet (i frendove)

Ovi filmovi iz proteklog desetljeća nisu samo punili kino-dvorane, nego i grupne chatove ljutitim porukama. Od The Last Jedi, koji je podijelio fanove svemira, do Jokera koji je izazvao moralnu paniku, pa sve do Cats, koji je jednostavno… postojao — svaki naslov s popisa otkriva kako su neki filmovi postali društveni lakmus test. Bilo da se radi o ribljim romansama, feminističkim rebootovima ili apokaliptičnim metaforama, jedno je jasno: nitko se ne svađa kao cinefili… barem taku kažu na No Film Schoolu donoseći popis takvih filmova koji su izašli u zadnjih deset godina.

04.07. (11:00)

R.I.P. Mr Blonde...

Preminuo legendarni glumac Michael Madsen

Slavni američki glumac najpoznatiji po ulogama u filmovima Quentina Tarantina, preminuo je u 68. godini života od posljedica srčanog zastoja. Madsen je ostavio neizbrisiv trag u filmskoj povijesti portretirajući karizmatične i opasne likove, a najviše ga pamtimo kao Vica Vege, poznatijeg kao Mr. Blonde, u kultnom Tarantinovom filmu ‘Reservoir Dogs’. S Tarantinom je surađivao i na filmovima ‘Kill Bill’ (kao Budd), ‘The Hateful Eight’ i ‘Once Upon a Time in Hollywood’. tportal

30.06. (21:00)

Kad Skynet upozna Sundance

Produkcijska kuća Asteria želi snimati filmove uz pomoć AI – ali s dušom

Iz Asterije razvijaju “etički” AI alat za filmove – treniran isključivo na licenciranom materijalu. Cilj je ponuditi kreativnu kontrolu redateljima, a ne zamjenu za njih. Asterijin model Marey omogućuje izradu vizualno dosljednih projekata, poput nadolazećeg filma Uncanny Valley. Iako AI smanjuje troškove i veličinu ekipa, otvara i pitanja o radnim mjestima. Mooser vjeruje da će se industrija prilagoditi, ali ostaje za vidjeti može li ova “etična” tehnologija pomiriti umjetnost i automatizaciju. Bug

30.06. (19:00)

Kada kopija ode u teretanu i vrati se jača, pametnija i s boljim soundtrackom

Remakeovi koji su nadmašili originale

  • Muha (The Fly, 1986)
    🔬 Cronenberg dodaje body-horor, psihološku dubinu i strah od gubitka identiteta; Jeff Goldblum briljira.

  • Lice s ožiljkom (Scarface, 1983)
    💉 Transplantiran u eru kokaina, film stvara ikoničnog lika Tonyja Montane i postaje pop-kulturna legenda.

  • Stvar (The Thing, 1982)
    ❄️ Carpenter donosi paranoju, nihilizam i nevjerojatne efekte – original blijedi u usporedbi.

  • Oceanovih jedanaest (Ocean’s Eleven, 2001)
    🎲 Brži tempo, više stila i karizmatični ansambl – moderni heist film pun zabave.

  • Casino Royale (2006)
    🍸 Bond dobiva ozbiljnost i emocionalnu dubinu, Daniel Craig unosi sirovost i ljudskost.

  • Pokojni (The Departed, 2006)
    🔫 Scorsese američki reinterpretira hongkonšku priču, dodaje dubinu i osigurava Oscar

  • Vrućina (Heat, 1995)
    🔥 Michael Mann unapređuje vlastiti TV film u epski duel karaktera, morala i sudbine.

Bug-ov izbor

26.06. (20:00)

Zombiji, nadnaravni događaji i morske zvijeri ponovno u trendu

Kao da nije dovoljno horora u stvarnom životu: ovo ljeto obilježit će filmovi strave i užasa

Kao jedan od najprepoznatljivijih filmskih žanrova, horori odnosno filmovi strave gotovo svake godine imaju ponekog predstavnika koji postane svjetskim kinohitom. Trenutačno je to posljednji nastavak serijala Put bez povratka, a na velike ekrane stigao je i film 28 godina kasnije, također dio popularnog serijala. Usto, australski horor Opasne životinje efektno evocira uspjeh Ralja (koje su izašle točno prije 50 godina). Boško Picula za tportal

21.06. (16:00)

Kad ljeto postane beskonačno, a Lynch još enigmatičniji

Ljetna pozornica Tuškanac ponovno u znaku festivalskih filmova

Petnaesto izdanje Fantastic Zagreb Film Festivala 26. lipnja na Ljetnoj pozornici Tuškanac otvara britanski horor triler ‘Ukleta cesta’ redatelja Babaka Anvarija s Rosamund Pike u glavnoj ulozi, a do 6. srpnja publiku očekuje bogat program atraktivnih premijera i kultnih žanrovskih klasika. Ističe se niz žanrovski raznolikih filmova: španjolska SF drama Beskonačno ljeto u režiji Miguela Llansa, koji će i osobno predstaviti film; nadnaravni horor 1978. braće Onetti; ukrajinska SF drama Ti si moj svemir; španjolski neo-noir fantasy triler Kit te dokumentarac o Davidu Lynchu Welcome to Lynchland, prikazan premijerno u Cannesu. tportal