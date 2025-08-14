Filmovi koji dišu sporije od tvojih misli
Manje je više – najbolji minimalistički filmovi
- Tokyo Story (1953) – Yasujirō Ozu prikazuje stariji par koji u Tokiju posjećuje odraslu djecu, shvaćajući da su im postali teret. Minimalistička kamera i “tatami” kadrovi stvaraju poetsku priču o obitelji i prolaznosti vremena.
- Duel (1971) – Spielbergov dugometražni debi o prodavaču kojeg na cesti progoni nepoznati vozač kamiona. Jednostavna radnja i ograničena lokacija stvaraju snažnu napetost.
- Suspiria (1977) – Dario Argento spaja minimalističku priču i maksimalističku vizualnu estetiku u hororu o baletnoj akademiji kojom upravljaju vještice.
- A Ghost Story (2017) – David Lowery meditira o životu i gubitku kroz priču o duhu (Casey Affleck) vezanom za svoj dom, bez mogućnosti komunikacije ili odlaska.
- The Turin Horse (2011) – Béla Tarr i Ágnes Hranitzky prate tešku svakodnevicu oca, kćeri i bolesnog konja u izoliranoj farmi, u crno-bijelom i gotovo bez dijaloga.
- Alice (1988) – Jan Švankmajer stvara mračnu, nadrealnu verziju “Alise u zemlji čudesa” s grotesknim lutkama i zvučnim efektima koji pojačavaju atmosferu.
- A Single Man (2009) – Tom Ford prikazuje jednog dana u životu profesora (Colin Firth) koji tuguje za preminulim partnerom, koristeći boje da odraze emocionalna stanja.