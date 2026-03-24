Recycle turizam

Nakon što je Nat Geo objavio članak o Hrvatskoj, Putni kofer skrenuo je pozornost na dubrovačku udrugu Maritimo Recycling koja turiste uključuje u čišćenje Jadrana i izradu suvenira od reciklirane plastike. Marjan Žitnik, magistar računarstva, zamijenio je uspješnu IT karijeru životom na moru i osnovao spomenutu neprofitnu udrugu, koja se bavi čišćenjem Jadrana i izradom malih strojeva za reciklažu, pretvarajući morski otpad u trajne proizvode. Njihov najpoznatiji proizvod su Floaties – sunčane naočale izrađene od deset recikliranih plastičnih čepova. Osim proizvodnje, udruga jednom mjesečno otvara svoja vrata za javnost kroz radionice, potičući građane da donose prikupljene čepove i iz prve ruke nauče kako se otpad pretvara u korisne suvenire.