Jer “gas do daske” ne smije biti zdravstveno osiguranje na dva kotača
Marušić: Kazna, kamera, konfiskacija – recept protiv moto-jurnjave
Motociklisti gotovo rutinski voze prebrzo i neprilagođeno, što rezultira čestim tragedijama. Željko Marušić, prometni stručnjak, za Nacional predlaže sedam mjera: (1) pojačane kontrole, kamere i dronovi, (2) gubitak prava prvenstva kod teških prekršaja, (3) oduzimanje motocikla za skrivanje tablica, (4) novi kazneni članak za ekstremne prekršaje s višegodišnjim zatvorom, (5) status “mladog vozača” s ograničenjem snage i nultom tolerancijom na alkohol, (6) uspornici i vibracijske trake u naseljima, (7) povećanje premija osiguranja za snažne motocikle. Vožnja na dva kotača višestruko je opasnija od vožnje automobilom.