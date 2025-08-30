Marušić: Kazna, kamera, konfiskacija - recept protiv moto-jurnjave - Monitor.hr
Danas (13:00)

Jer “gas do daske” ne smije biti zdravstveno osiguranje na dva kotača

Marušić: Kazna, kamera, konfiskacija – recept protiv moto-jurnjave

Motociklisti gotovo rutinski voze prebrzo i neprilagođeno, što rezultira čestim tragedijama. Željko Marušić, prometni stručnjak, za Nacional predlaže sedam mjera: (1) pojačane kontrole, kamere i dronovi, (2) gubitak prava prvenstva kod teških prekršaja, (3) oduzimanje motocikla za skrivanje tablica, (4) novi kazneni članak za ekstremne prekršaje s višegodišnjim zatvorom, (5) status “mladog vozača” s ograničenjem snage i nultom tolerancijom na alkohol, (6) uspornici i vibracijske trake u naseljima, (7) povećanje premija osiguranja za snažne motocikle. Vožnja na dva kotača višestruko je opasnija od vožnje automobilom.


Slične vijesti

26.02. (14:00)

Krugovi koji život znače

Krugovi na europskim cestama – dodatni vodiči za motocikliste

Krugovi na asfaltu obojeni su bijelom, reflektirajućom bojom protiv klizanja. Nalaze se uz središnju crtu ceste i stvoreni su kako bi se smanjio broj nesreća u kojima sudjeluju motociklisti. Ovi krugovi su dodatni vodiči koji pokazuju motociklistima kako izabrati najsigurniju liniju, odnosno da se prilikom vožnje u zavojima ne približe previše središnjim linijama na cesti. Kako se većina motociklističkih nesreća događa u zavojima, odlučili su vidjeti hoće li na ovaj način uspjeti utjecati na smanjenje prometnih nesreća. U pojedinim dijelovima Austrije bilježe čak 80 posto manje nesreća. Takvi se krugovi još nalaze u Luksemburgu, Sloveniji, Njemačkoj i Škotskoj. Revija HAK

13.03.2024. (13:00)

Novi frajer u gradu

Njemački laki električni motocikli stigli u Hrvatsku, tu će se i sklapati

EVmoto, njemački proizvođač lakih električnih motocikala otvorio je tvrtku u Hrvatskoj. Ona je uvoznik, distributer i serviser motocikala, a trenutno radi i na traženju partnera radi širenja svoje mreže. Motocikli se trenutno proizvode u Kini, no direktor hrvatske podružnice Roland Lodoli kaže da će se u skoroj budućnosti komponente sklapati u Hrvatskoj. Minhenski EVmoto osnovan je prije tri godine, a za sada u ponudi ima laki električni motocikl Monaco. Njime se može upravljati već s navršenih 16 godina i vozačkom dozvolom A1. U planu imaju i razvoj novih modela. Već u travnju na tržište dolazi električni enduro X1 s motorom snage 18 kW, a krajem trećeg kvartala model s motorom smage 30 kW. Forbes

11.10.2016. (23:37)

BMW radi na motociklu koji će sam držati ravnotežu