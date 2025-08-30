Jer “gas do daske” ne smije biti zdravstveno osiguranje na dva kotača

EVmoto, njemački proizvođač lakih električnih motocikala otvorio je tvrtku u Hrvatskoj. Ona je uvoznik, distributer i serviser motocikala, a trenutno radi i na traženju partnera radi širenja svoje mreže. Motocikli se trenutno proizvode u Kini, no direktor hrvatske podružnice Roland Lodoli kaže da će se u skoroj budućnosti komponente sklapati u Hrvatskoj. Minhenski EVmoto osnovan je prije tri godine, a za sada u ponudi ima laki električni motocikl Monaco. Njime se može upravljati već s navršenih 16 godina i vozačkom dozvolom A1. U planu imaju i razvoj novih modela. Već u travnju na tržište dolazi električni enduro X1 s motorom snage 18 kW, a krajem trećeg kvartala model s motorom smage 30 kW. Forbes