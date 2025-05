Panika je nekad smrt sama po sebi...

U istraživanju carVerticala pregledana su izvješća o povijesti vozila 43 marke automobila. U svim su slučajevima automobili sa snažnijim motorima bili skloniji prometnim nesrećama. Čak 46,4 % svih vozila marke Audi sa snagom motora do 100 kW provjerenih na carVerticalu imalo je podatke o oštećenjima, dok je taj postotak među modelima s više od 400 kW još veći – 55,6 %. Slični trendovi zabilježeni su i kod automobila marke Volkswagen, gdje je oštećeno 42,6 % modela do 100 kW te 48,9 % vozila sa snagom motora od 300 do 400 kW. Kod vozila marke Ford, podatke o oštećenjima imalo je 45 % vozila sa snagom motora do 100 kW te njih 55 % sa snagom motora većom od 400 kW. N1