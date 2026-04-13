Unfall s turistom? Nicht panik!
Procedura kod prometnih nesreća s inozemnim vozilima
Nesreće s inozemnim vozilima u Hrvatskoj nisu rijetkost (oko 6000 godišnje), a glavna razlika u odnosu na domaća vozila je u trajanju postupka. Iako se primjenjuje isti Zakon o obveznim osiguranjima, utvrđivanje odgovornosti može potrajati do šest tjedana zbog međunarodnih provjera. Odštetni zahtjev podnosi se Hrvatskom uredu za osiguranje (HUO) ili bilo kojem osiguravajućem društvu. Ključno je fotografirati dokumente, registraciju i “zelenu kartu”. Strano vozilo smije napustiti zemlju ako nema ozlijeđenih, no kod težih nesreća o sudbini vozača odlučuje državni odvjetnik. Unatoč sporijoj birokraciji, straha od naplate štete nema. Revija HAK