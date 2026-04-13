Procedura kod prometnih nesreća s inozemnim vozilima - Monitor.hr
Danas (17:00)

Unfall s turistom? Nicht panik!

Procedura kod prometnih nesreća s inozemnim vozilima

Nesreće s inozemnim vozilima u Hrvatskoj nisu rijetkost (oko 6000 godišnje), a glavna razlika u odnosu na domaća vozila je u trajanju postupka. Iako se primjenjuje isti Zakon o obveznim osiguranjima, utvrđivanje odgovornosti može potrajati do šest tjedana zbog međunarodnih provjera. Odštetni zahtjev podnosi se Hrvatskom uredu za osiguranje (HUO) ili bilo kojem osiguravajućem društvu. Ključno je fotografirati dokumente, registraciju i “zelenu kartu”. Strano vozilo smije napustiti zemlju ako nema ozlijeđenih, no kod težih nesreća o sudbini vozača odlučuje državni odvjetnik. Unatoč sporijoj birokraciji, straha od naplate štete nema. Revija HAK


Slične vijesti

28.12.2025. (18:00)

Testosteron na testu

Ozbiljna analiza: Za 80 posto teških prometnih nesreća odgovorni su – mladi muškarci

Mladi muškarci odgovorni su za 8 od 10 smrtonosnih prometnih nesreća, prema analizi najtežih incidenata na norveškim cestama. Brzina i opasno ponašanje šalju mlade ljude u smrt. Analiza ističe da mladići namjerno riskiraju, što često završava katastrofalnim posljedicama i za njih same i za njihove putnike. Nesreće se obično događaju u starijim automobilima koji nemaju najnovije sigurnosne sustave. Istovremeno, u automobilu je često nekoliko prijatelja iste dobi. Izvještaj također pokazuje da mnogi vozači voze bez važeće vozačke dozvole ili se kreću pod utjecajem alkohola. Zaključak je jasan: mladići precjenjuju vlastite sposobnosti i podcjenjuju opasnosti zaleđenih i vijugavih cesta. Čini se da je ovaj obrazac sličan u velikim dijelovima Europe i svijeta… Revija HAK

04.11.2025. (09:00)

Ali časni sude, ja sam kriv samo 15 posto

Lančani sudari: kompleksne situacije u kojima je teško utvrditi odgovornost

. Određivanje naknade štete uključuje vještačenja, rekonstrukciju nesreće i solidarnu odgovornost sudionika kada nije moguće razgraničiti udjele štete. Sudovi se oslanjaju na prometne vještake i simulacijske programe poput PC CRASH, a osiguravajuća društva često isplaćuju štetu samo za stražnji dio vozila. Brzina, razmak i pravodobno kočenje ključni su za pravnu i financijsku sigurnost. Revija HAK

30.08.2025. (15:00)

Jer “gas do daske” ne smije biti zdravstveno osiguranje na dva kotača

Marušić: Kazna, kamera, konfiskacija – recept protiv moto-jurnjave

Motociklisti gotovo rutinski voze prebrzo i neprilagođeno, što rezultira čestim tragedijama. Željko Marušić, prometni stručnjak, za Nacional predlaže sedam mjera: (1) pojačane kontrole, kamere i dronovi, (2) gubitak prava prvenstva kod teških prekršaja, (3) oduzimanje motocikla za skrivanje tablica, (4) novi kazneni članak za ekstremne prekršaje s višegodišnjim zatvorom, (5) status “mladog vozača” s ograničenjem snage i nultom tolerancijom na alkohol, (6) uspornici i vibracijske trake u naseljima, (7) povećanje premija osiguranja za snažne motocikle. Vožnja na dva kotača višestruko je opasnija od vožnje automobilom.

19.08.2025. (00:00)

Pametni gradovi i još pametniji vozači

Kako je Helsinki ostvario nula prometnih nesreća sa smrtnim ishodom u godinu dana

Ovaj uspjeh pripisuje se kombinaciji mjera, uključujući ograničenje brzine na 30 km/h na više od polovice gradskih prometnica i cilj „Vizije nula“ do 2050. Grad je također implementirao program razvoja sigurnosti prometa, koristeći prikupljene podatke za identificiranje opasnih točaka i rekonstrukciju infrastrukture. Povećanje javnog prijevoza i suradnja s policijom u postavljanju fiksnih kamera za kontrolu brzine također su ključne mjere. Stručnjaci ističu da je Helsinki uzor drugim gradovima u postizanju cilja potpune sigurnosti u prometu. DW

17.08.2025. (09:00)

Jadni muceki

Naleti na pse i mačke – odgovornost vlasnika, a ne lokalne samouprave

Nalet vozilom na psa ili mačku tretira se kao prometna nesreća, a vlasnik životinje odgovoran je za štetu jer se smatra da kućni ljubimci predstavljaju „opasnu stvar“. Psi moraju biti mikročipirani pa je lakše utvrditi vlasnika, dok je kod mačaka situacija složenija jer ih zakon (zasad) ne obvezuje na čipiranje, a sudska praksa ne prihvaća da općine i gradovi odgovaraju za svaku mačku na cesti. Jedinice lokalne samouprave odgovorne su samo za štete od lutalica u slučaju propusta u zbrinjavanju. Vozačima se savjetuje oprez i obvezna prijava policiji. Revija HAK

08.07.2025. (12:00)

Pošast na dva kotača

Nesreće s električnim romobilima su u porastu. Neki od njih dosežu brzinu i do 80 km/h (ograničenje je 25)

U proteklih šest mjeseci evidentirano 254 prometne nesreće u kojima su sudjelovali električni romobili, 65 osoba zadobilo je u njima teške tjelesne ozljede. Iz splitskog KBC-a upozoravaju na pravu malu epidemiju ozljeda od pada s romobila. U protekla dva mjeseca imali su 52 pacijenta. Policija je pojačala aktivnosti vezane uz pisanje prekršajnih naloga. Prema važećim pravilima maksimalna brzina za električne romobile i slična prijevozna sredstva je 25 km/h, zaštitna kaciga je obavezna. Romobili se smiju voziti po biciklističkim stazama, a ako one ne postoje, vožnja je dozvoljena i po pješačkim stazama, uz poseban oprez. Vozači moraju imati najmanje 14 godina. HRT

28.06.2025. (12:00)

Punjenje strujom, punjenje hitne: romobil u Hrvata

Električni romobil 13 puta opasniji od bicikla, pokazuju statistike, u Hrvatskoj sve više nesreća

MUP je za RTL potvrdio da su u prvih šest mjeseci ove godine zabilježili jednak broj prometnih nesreća s romobilima kao i u cijeloj prošlogodišnjoj godini, s jedinom razlikom što ove godine u tim slučajevima nema poginulih osoba. Električni su romobili ove godine sudjelovali u čak 237 nesreća na području Hrvatske, kojima je 56 osoba teško, a 130 lakše ozlijeđeno. Lani je takvih nesreća bilo gotovo 400, a dvije osobe su i smrtno stradale. AutonetRevija HAK još prošle godine podsjetio kako e-romobili nisu igračke: Ne smiju ih voziti mlađi od 14 godina, kaciga je obavezna, smije se voziti samo jedna osoba, po potrebi mora se nositi reflektirajuća odjeća, zabranjeno korištenje slušalica…

08.06.2025. (09:00)

Autoškola za anđele

Velik broj mrtvih na cestama u kratkom vremenu, u dva dana na staroj zagorskoj magistrali poginulo četvero ljudi

U zadnjih tjedan dana poginuli su ljudi na cestama u različitim dijelovima Hrvatske, od Ludbrega preko Istarskog ipsilona, Solina, Slavonskog Broda do stare zagorske magistrale kod Zagreba. Ove godine evidentirana su:

  • 121.000 prekršaja prebrze vožnje
  • 35.000 vožnji bez pojasa
  • 17.000 vožnji pod utjecajem alkohola
  • 15.000 korištenja mobitela tijekom vožnje

Vozač kada sjedne u automobil mora razmisliti o svojoj vožnji, vidjeti što radi, procijeniti je li potrebno neko divljanje u prometu jer samo na taj način može spasiti sebe, a i nažalost ostale sudionike u prometu koji mogu stradati ni krivi ni dužni. Policija nije svemoguća i ne može biti u svakom trenutku na svakom mjestu gdje stradavaju ljudi, rekli su iz policije. Index

07.05.2025. (19:00)

Panika je nekad smrt sama po sebi...

Marušić o teškoj prometnoj nesreći automobila i autobusa: Vozač auta reagirao je pogrešno i neodgovorno

Prvo je utvrđeno da je lagao da je udario u srnu, već je zaspao za volanom, pokušavši krivnju prebaciti na HAC. Zatim, tvrdi da je mahao rukama i svjetlom, a auto ostavio na cesti. Trebao je barem pokušati pomaknuti auto na zaustavnu traku, a druge vozače upozoriti čak i po cijenu ugrožavanja vlastite sigurnosti, rubom vozne trake trčati i mahati ususret nadolazećem prometu, vodeći računa da se po potrebi izmakne u posljednji trenutak. Tada bi ga vozač nadolazećeg autobusa sasvim izvjesno uočio i tragedija se ne bi dogodila. On to, sasvim izvjesno, nije napravio nego je sa sigurnosne udaljenosti možda mahao. Željko Marušić o ponašanju u takvim situacijama za Nacional, da se izbjegnu i neke buduće tragedije.