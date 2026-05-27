Danas (15:00)

Nolan u praksi dokazao ono što MIT tek simulira

Kvantne simulacije pokazuju da je slanje informacija u prošlost matematički moguće

Inspirirani filmom Interstellar, fizičari pomoću kvantnih računala i spregnutih čestica simuliraju zatvorene vremenske petlje (CTC). Einsteinova teorija relativnosti dopušta ovakve putanje kroz ekstremno zakrivljeno prostor-vrijeme, no stvarni modeli zahtijevaju nepostojeću egzotičnu materiju. Ipak, tim s MIT-a pokazao je da u kvantnom svijetu informacije mogu djelovati retrokauzalno. Zanimljivo, kvantni šum (smetnje) olakšava ovaj proces stvaranjem višestrukih stanja koja interferiraju, pa budućnost utječe na prošlost. Iako su za sada u pitanju samo laboratorijske simulacije, ova istraživanja ključna su za povezivanje opće relativnosti i kvantne mehanike u jedinstvenu teoriju. Index


06.05. (14:00)

Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland i Zendaya u istom filmu: Stigao je trailer za Nolanovu ‘Odiseju’

U središtu priče nalazi se Odisej, kojeg tumači Matt Damon, prikazan kao junak na iscrpljujućem povratku kući nakon Trojanskog rata. Umjesto naglašenih vizualnih efekata, naglasak je stavljen na stvarne lokacije, prirodno svjetlo i fizičku prisutnost prostora, što filmu daje gotovo opipljivu dimenziju. Takav pristup posebno dolazi do izražaja u scenama otvorenog mora, ali i u susretima s mitskim bićima. Osim same radnje, pažnju privlači i izuzetno jaka glumačka postava u kojoj se pojavljuju Zendaya, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Mia Goth i Elliot Page. Do premijere zakazane za srpanj ostaje još vremena, ali već sada je jasno da će “The Odyssey” biti jedan od naslova o kojima će se najviše pričati ove sezone. Fashion

24.12.2024. (16:00)

Christopher Nolan priprema novi film baziran na Homerovoj Odiseji

Christopher Nolan nakon Oppenheimera prelazi na epski teren s adaptacijom Homerove Odiseje. Universal je najavio premijeru filma za srpanj 2026. i opisao ga kao “mitski akcijski ep sniman diljem svijeta” s novom Imax tehnologijom. Glumačka postava uključuje Toma Hollanda, Matta Damona, Anne Hathaway i Zendayu. Nolan ostaje vjeran epskoj skali i tehničkoj inovaciji, a ljubitelji mitova mogu očekivati vizualno raskošno i narativno intenzivno putovanje. Hoće li Penelopa konačno dočekati Odiseja, ili ćemo svi završiti nasukani negdje između Scile i Haribde? Filmovi u najavi na Forumu.

24.07.2023. (13:00)

Oppenheimer – krivnja i demoni američkog Prometeja

Temeljen na Pulitzerom nagrađenoj knjizi “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” iz 2005. čiji su autori Kai Bird i Martin J. Sherwin, “Oppenheimer” traje puna tri sata i zahjeva jednako pozornosti kao i bilo koja Nolanova znanstveno-fantastična začkoljica. Unatoč tome svemu, kao i prilično teškim temama kojima se bavi, u pitanju je film koji ni na trenutak ne posustaje. Christopher Nolan od njegove je životne priče napravio film koji je istovremeno povijesna i (dvostruka) sudska drama, epska saga o usponu i padu, ali i fantazmagorični psihološki triler, trosatni uron u uzburkani um prokletog genijalca svjesnog da je svojom ambicijom prognan onkraj milosti i oprosta. “Oppenheimer” bi s pravom mogao biti nominiran za Oscar u svim dostupnim mu kategorijama. Ravno do dna (tema na Forumu)

26.07.2017. (21:21)

‘Dunkirk’: Jedan od filmova godine, morate ga pogledati

“Prvi kvalitet filma koji možemo zapaziti je njegova visceralnost koju Nolan skupa sa svojim direktorom fotografije Hoytom van Hoytemom postiže snimanjem likova izbliza, analognom kamerom iz ruke, kontrolirano-drmusavom na filmsku traku od 70mm. Ta teskoba, panika i ratni haos se najbolje gledaju na što većem mogućem platnu. ‘Dunkirk’ nije film koji ćete u punoj snazi doživeti kod kuće. U tome je Nolan vrlo promišljen i suptilan, naturalizam je prisutan u emocijama na licima junaka koje prati, pa preko njih svedočimo nasilju koje nas okružuje i njegovim posledicama. Nasuprot tome, ono nije eksplicitno, uglavnom je nevidljivo, recimo ne vidimo nijednog živog Nemca, ali sve vreme slušamo baražnu paljbu, mitraljeske rafale i bombe u neposrednoj blizini. Bez obzira što likovi, kada ginu, to čine van fokusa i bez krvi, pretnja je stvarna”, piše Marko Stojiljković o Dunkirku, najnovijem filmu Christophera Nolana.

17.07.2017. (16:53)

‘Dunkirk’: Nolan je odlučio je napraviti britanski film s holivudskim budžetom

“Christopher Nolan je htio napraviti pravi britanski film, ali s pravim holivudskim budžetom. Nije htio čuti za holivudske zvijezde, u filmu su mogli nastupiti samo Britanci, sve je moralo izgledati autentično, ali je imao i dodatni adut. Rekao je šefovima Warner Brosa da će se film odigravati na kopnu, moru i u zraku Zamislio je film kao potpunu iluzija virtualne realnosti, bez kacige koja omogućava taj doživljaj”, piše Nenad Polimac o novom ratnom spektaklu Dunkirik. Atlantic pak donosi članak koji propituje mogući utjecaj filma snimljenog u epskom 70 milimetarskom formatu na hollywoodski problem s opadanjem interesa za 3D. Jutarnji

15.12.2016. (14:20)

Dunkirk – novi film Christophera Nolana

Novi film Christophera Nolanova prikazuje bitku kod Dunkirka u 2. svjetskom ratu te evakuaciju savezničkih vojnika koji su bili odsječeni i opkoljeni njemačkom vojskom u Francuskoj između svibnja 27. do 4. lipnja 1940. U filmu glume Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance, Kenneth Branagh i Harry Styles. Film stiže u kina na ljeto 2017.