Nolan u praksi dokazao ono što MIT tek simulira
Kvantne simulacije pokazuju da je slanje informacija u prošlost matematički moguće
Inspirirani filmom Interstellar, fizičari pomoću kvantnih računala i spregnutih čestica simuliraju zatvorene vremenske petlje (CTC). Einsteinova teorija relativnosti dopušta ovakve putanje kroz ekstremno zakrivljeno prostor-vrijeme, no stvarni modeli zahtijevaju nepostojeću egzotičnu materiju. Ipak, tim s MIT-a pokazao je da u kvantnom svijetu informacije mogu djelovati retrokauzalno. Zanimljivo, kvantni šum (smetnje) olakšava ovaj proces stvaranjem višestrukih stanja koja interferiraju, pa budućnost utječe na prošlost. Iako su za sada u pitanju samo laboratorijske simulacije, ova istraživanja ključna su za povezivanje opće relativnosti i kvantne mehanike u jedinstvenu teoriju. Index