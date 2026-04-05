Brčići gledaju s izloga

Jučer (15:00)

Mein Kampf u knjižarama i antikvarijatima: Legitimno korištenje tržišnih sloboda ili?

Iako zadnjih godina dosta popularno, H-alterov tekst ukazuje kako čitanje Mein Kampfa samo po sebi nije ništa problematično. Prema mnogim stručnjacima, podjednako važno pitanje predstavlja i to kako se čita dokument ključan za shvaćanje nacističkog projekta. Ozbiljni povjesničari uključeni u obrazovni sustav navode Mein Kampf kao presudan izvor „ideološke propagande“ i „autentični dokument koji otkriva mehanizme dehumanizacije i konstrukcije neprijatelja (Židova, marksista, demokrata)“ pomoću kojega bi se učenike u školama moglo naučiti „detektirati manipulaciju jezikom, logičke pogreške i opasnosti populizma.“ No, dok u Njemačkoj nakon 2015. kada je spomenuta knjiga i službeno prešla u javnu domenu, njemački Institut suvremene povijesti objavio je monumentalno kritičko izdanje. U Hrvatskoj pak kolaju „dva ilegalna nekritička prijevoda“, kako su nazvana u već spomenutom prikazu, otisnuta devedesetih godina, desetljeću koje bi, nakon ludih dvadesetih, moglo biti skinuto s trona kao doba najbesramnije revitalizacije fašistoidnih tendencija.


18.07.2025. (08:00)

Od zatvorske dosade do bestselera među mrziteljima

100 godina Mein Kampfa: priručnik zla koji i dalje pronalazi (nekritične) čitatelje

Unatoč smrti 1945., Adolf Hitler i njegova ideologija i dalje „žive“ online – od objava na platformi X do prodaje Mein Kampfa širom svijeta. Historijski kontekst knjige ukazuje na njezinu brutalnu rasističku i antidemokratsku poruku, koju su analitičari detaljno secirali. Knjiga se smatra teškom za čitanje, neoriginalnom i egocentričnom. Ipak, njezino ideološko nasljeđe i danas je opasno. Povjesničari i aktivisti upozoravaju na porast antisemitizma i desnog ekstremizma, posebno među mladima. Na internetu i u društvu sve više nestaje distanca prema nacističkoj simbolici, a govor mržnje i nasilje ponovno postaju „mainstream“. DW

15.01.2025. (19:00)

Ako nekome treba podsjetnik...

Kandidatkinja AfD-a za kancelarku u razgovoru s Muskom izjavila da je Hitler bio komunist, to je potpuna neistina

Alice Weidel tvrdi da Adolf Hitler nije bio “desničar”, već “komunist”. Ova revizionistička tvrdnja, odnosno pokušaj reinterpretacije povijesti u vezi s nacizmom, nije nova i stalno se iznova pojavljuje. U Mein Kampfu Hitler se uvelike obrušavao na marksizam, komunizam i socijal demokraciju, a prve žrtve, koje su 1933. godine bile zatočene, mučene i ubijane u koncentracijskim logorima bili su ljevičari, komunisti, socijaldemokrati, socijalisti. Radi se o pokušaju distanciranja krajnje desne stranke AfD od Hitlera i nacizma. Hitler se također ne može nazvati komunistom jer je bio antisemit i rasist. Ta teza ne stoji ni za ekonomske poglede. DW… Inače, ove se godine obilježava sto godina od objave Mein Kampfa.

17.06.2016. (20:37)

Klasik razočaranih

Kako je nepovjerenje prema javnosti učinilo od ‘Mein Kampfa’ bestseller

BBC donosi priču o povratku Hitlerovog Mein Kampfa na liste najprodavanjih knjiga u Njemačkoj i okolnostima koje su do toga dovele. Javni interes se samo povećavao dok su se odgađalo izdavanje proširene verzije Mein Kampfa s opaskama stručnjaka. Njemački intelektualac Nils Minkmar upozorava kako je “kulturna arogancija rezultirala oholim pristupom prema slabo obrazovanima i vodi otuđivanju nižih klasa od liberalnog društva”. Welt, BoingBoing,

11.06.2016. (18:42)

Desničarski talijanski dnevnik Il Giornale svojim čitateljima uz subotnji broj darovao Hitlerov "Mein Kampf"

09.01.2016. (20:35)

Klasici mitologije

Nema straha od Hitlerove knjige ‘Mein Kampf’

70 godina nakon Hitlerove smrti istekla su autorska prava i knjiga se našla u slobodnoj prodaji. Dosad je Bavarska kao nasljednica onemogućavala ponovno tiskanje knjige kako bi se spriječilo širenje nacionalsocijalističkih ideja, no Njemačka u 21. stoljeću više nije Weimarska Republika u kojoj desničarski demagozi uz pomoć spretne propagande mogu manipulirati mase. Njemačka je danas stabilna demokracija i demagogija “Mein Kampfa” ne mora nas više plašiti 70 godina nakon kraja rata, piše DW.

08.01.2016. (16:14)

U obrazovne svrhe

‘Mein Kampf’ od danas ponovo u prodaji u Njemačkoj

Politički manifest nacističkog lidera Adolfa Hitlera ‘Mein Kampf’ (‘Moja borba’) od danas je ponovo dostupan u Njemačkoj, 70 godina nakon završetka Drugog svjetskog rata. Njemački Povijesni institut objavio je dopunjeno i kritičko prvo izdanje Hitlerove knjige, a njemačka ministrica obrazovanja Johana Vanka izjavila je da će novo izdanje pomoći u razbijanju mitova o nacističkom čelniku. BBC

02.01.2016. (21:36)

Istekla autorska prava na Mein Kampf

02.12.2015. (00:00)

Opremljen i prilagođen

Objavljuje se Hitlerov ‘Mein Kampf’, prvi put od 2. svjetskog rata

Prvi put od Drugog svjetskog rata, knjiga nacističkog lidera Adolfa Hitlera ‘Mein Kampf’ (‘Moja borba’) bit će objavljena u Njemačkoj, u izdanju uz komentare i objašnjenja, priopćeno je iz Instituta za modernu povijest u Münchenu. Direktor Instituta Andreas Wirsching rekao je da će se knjiga pojaviti u knjižarama između 8. i 11. siječnja. Knjiga će, pored Hitlerovog teksta, sadržavati i oko 3.500 komentara i objašnjenja. Cijena će iznositi 59 eura. Prvo izdanje ‘Hitler, Moja borba – Izdanje s kritikom’ bit će ograničeno na 3.500 do 4.000 kopija. Wirsching ističe da je cilj ponovnog objavljivanja teksta “razbijanje mita” koji okružuje knjigu koju je nacistički lider napisao 1924. godine u zatvoru, dok je služio kaznu za pokušaj puča. Al Jazeera Balkan