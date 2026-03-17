Nizozemski recept za priuštivo stanovanje: precizno, planski i u najmu - Monitor.hr
Danas (16:00)

Kad bi stanovi rasli kao tulipani, svi bi ih imali

Nizozemski recept za priuštivo stanovanje: precizno, planski i u najmu

Nizozemska osigurava kvalitetu priuštivog stanovanja kroz stroge standarde, dugoročno planiranje i model mješovitog razvoja (1/3 socijalno, 1/3 priuštivo, 1/3 tržišno). Ključ su velika proizvodnja stanova, prefabrikacija, BIM i snažno oslanjanje na najam uz institucionalna ulaganja. Gradovi se zgušnjavaju umjesto šire, a zemljišna politika (erfpacht) pomaže financiranju. U Hrvatskoj model nije izravno primjenjiv zbog drukčijeg financiranja i demografije, ali se mogu preuzeti elementi poput planiranja, mješovitih projekata i industrijalizacije gradnje. Poslovni


22.02. (22:00)

Odnekud poznati recept

Država planira izgradnju i obnovu 17.000 stanova do 2030. godine

Država kreće u projekt priuštivog stanovanja kako bi mladim obiteljima omogućila vlastiti dom. Preko APN-a planira izgraditi 8000 novih stanova i obnoviti 9000 postojećih do 2030., uz ulaganje oko dvije milijarde eura, a do 2034. dodatnih 3,5 milijardi eura. Cilj je ublažiti stambenu krizu i podržati obitelji u stambenom pitanju. Za usporedbu, koprivnička Podravka je 1970-ih rješavala stambena pitanja svojih radnika vlastitim sredstvima: izgradila je 318 stanova, dodijelila 2815 povoljnih kredita i pomogla oko 2000 obitelji, istovremeno gradeći stambeno naselje i infrastrukturu za zaposlenike. Danica

17.02. (19:00)

Kratkoročno pomaže, dugoročno odmaže

Vlada i arhitekt u sukobu oko Programa priuštivog najma: hoće li mjera sniziti ili podići cijene?

Vlada tvrdi da Program priuštivog najma, temeljen na medijalnim cijenama, neće podići tržišne najamnine i da potiče aktivaciju praznih stanova. Arhitekt Janko Kralj oštro kritizira mjeru, naziva je „notornom glupošću“ te smatra da će dodatno povećati cijene. Sporno mu je određivanje iznosa prema medijanu, kao i isplata do 60 posto najma unaprijed, što drži nerealnim i tržišno neopravdanim. Upozorava i da program omogućuje obnovu nedovršenih stanova bez jasnih kriterija, umjesto da država tim novcem gradi nove stanove ili potiče model dugoročnog otkupa za mlade obitelji. N1

03.02. (12:00)

Krov ima cijenu

Troškovi stanovanja ne smiju prelaziti 30 posto ukupnih prihoda

Država kroz Program priuštivog najma pokušava aktivirati prazne stanove i ublažiti stambenu krizu, pogoršanu rastom cijena i turističkim najmom. Najamnine su visoke u većim gradovima i na obali, a pad cijena stručnjaci ne očekuju bez ozbiljne krize. Program nudi vlasnicima sigurnu isplatu, ali njegov doseg zasad je neizvjestan. Paralelno se uvode porezne i zakonske mjere te nova POS-gradnja, no ključni problem ostaje nedostatna ponuda stanova. Lider

26.12.2025. (21:00)

Kad država kaže “svi mogu graditi”, stanovi postaju stvarnost, a ne samo ideja

Kako unaprijediti članak 22. Zakona o priuštivom stanovanju

Stručna analiza predlaže da članak 22. Zakona o priuštivom stanovanju ukloni ograničenje na javne investitore i uključi privatni sektor. Time bi se kroz planske i ugovorne mehanizme osigurao minimalni udio priuštivih stanova (25%) u većim projektima, bilo unutar istog projekta, na drugoj lokaciji ili uplatom u lokalni fond. Stanovi bi ostali dostupni najmanje 30 godina. Model jača ulogu lokalnih vlasti, smanjuje prostornu segregaciju i povećava dostupnost stanova, uz neutralan ili blago pozitivan gospodarski učinak. Zgradonačelnik

24.12.2025. (18:00)

Za dobre Samaritance sa stanom viška

Program priuštivog najma: APN traži prazne stanove

APN je otvorio javni poziv za vlasnike stanova i kuća koje nisu korištene najmanje dvije godine, s ciljem aktiviranja praznih nekretnina kroz Program priuštivog najma. Vlasnici daju nekretninu APN-u na upravljanje na 3–10 godina, a zauzvrat dobivaju naknadu prema lokalnoj medijalnoj cijeni najma, isplaćenu u dvije rate. APN bira najmoprimce, upravlja najmom i pokriva razliku između priuštive i tržišne najamnine. Poziv traje do 15. veljače 2026. Zgradonačelnik

16.12.2025. (15:00)

Kvadrat snova, budžet noćna mora

Bez složenijih javnih politika priuštivo stanovanje u Hrvatskoj ostaje nedostižno

Tržište stanovanja u Hrvatskoj nalazi se u fazi u kojoj se problemi više ne akumuliraju samo na kupoprodajnom tržištu, već se sve snažnije prelijevaju na tržište najma. Medijalna cijena stana u Republici Hrvatskoj u prvih jedanaest mjeseci 2025. godine iznosi 2555 eura po četvornom metru, što znači da za stan od 60 četvornih metara treba izdvojiti oko 153 tisuće eura. Istovremeno medijalna najamnina iznosi 10,1 euro po četvornom metru, odnosno oko 600 eura mjesečno za stan iste veličine. Rast cijena stanova usporava, broj transakcija pada, a najamnine rastu brže nego ikada ranije i zahvaćaju sve širi krug gradova i kvartova. Najam, koji je dugo bio percipiran kao privremeno rješenje, postaje trajni oblik stanovanja za sve veći dio stanovništva. Maruška Vizek za tportal

10.12.2025. (21:00)

Neslužbena himna: Ja živim vu malomu stanu

Zakon konačno otkriva stambene zadruge: model priuštivog stanovanja u kojem je zadruga vlasnik nekretnine

Novi Zakon o priuštivom stanovanju prvi put formalno definira stambene zadruge – neprofitni model u kojem građani zajednički sudjeluju u planiranju, financiranju i korištenju zgrade bez kupnje ili najma. Zadruga podiže kredit, upravlja objektom i prima nove članove, dok stanovi ostaju trajno neprofitni i u vlasništvu zadruge. Primjeri se razvijaju u Križevcima (obnova postojeće zgrade) i Puli (nova gradnja na gradskom zemljištu), a cilj je osigurati stabilno, priuštivo i zajednički upravljano stanovanje. tportal

10.12.2025. (00:00)

Kad kvadrat postane skuplji od živaca - a ni živci nisu baš jeftini

Europa u stambenoj stisci: Zeleni guraju dostupnije stanovanje, Hrvatska uvodi nova pravila

Europska zelena stranka upozorava na rastuću stambenu krizu u EU, tražeći više priuštivog stanovanja i jednostavniji pristup europskim fondovima za gradove. Hrvatski eurozastupnik Gordan Bosanac ističe važnost energetske obnove, prenamjene praznih stanova i direktnog financiranja lokalnih vlasti. U Hrvatskoj je predstavljen Zakon o priuštivom stanovanju koji definira trošak stanovanja do 30% prihoda, uvodi neprofitne zadruge i ograničava prodaju takvih stanova na 35 godina – što neki smatraju prekrutim jer se životne okolnosti mijenjaju. Lokalne vlasti, poput Zagreba, već grade nove priuštive stanove. Poslovni

04.12.2025. (20:00)

Poštena pogodba

Novi Zakon o priuštivom stanovanju mijenja POS i uvodi stroga pravila kupnje i najma

Novi Zakon o priuštivom stanovanju ukida POS i uvodi modele kupnje i najma koji ne smiju premašiti 30% prihoda kućanstva. Stanovi kupljeni po povlaštenoj cijeni neće se moći prodati ni iznajmiti 35 godina, osim u iznimnim slučajevima. Potpore su namijenjene mlađima od 45 godina i drugim ciljanim skupinama bez adekvatne nekretnine. APN preuzima centralnu ulogu u gradnji i upravljanju, a lokalne jedinice osiguravaju zemljište i planiranje. Uvodi se model neprofitnih zadruga te aktivacija praznih stanova kako bi se povećala dostupnost priuštivog najma. Index

22.11.2025. (11:00)

Kad ti je parcela uska, ali printer širokogrudan

Mikro parcele, makro rješenje: Luksemburg printa kuće za mlade

U luksemburškoj općini Niederanven dovršena je prva 3D-printana kuća namijenjena mladima koji si teško mogu priuštiti stanovanje. Projekt Tiny House Lux, dizajniran od ODA Architects, koristi zapuštene, uske i nepravilne parcele koje tradicionalna gradnja ne može iskoristiti. Coral Construction Technologies printao je kuću sloj po sloj standardnim betonom, pri čemu su tehnički elementi integrirani već tijekom printanja. Na parceli širokoj 3,5 metara dobiveno je 47 m² funkcionalnog prostora. Zidovi su isprintani u tjedan dana, a cijela kuća završena u četiri, uz montažne i demontažne temelje za buduću fleksibilnost. Haus