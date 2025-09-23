Kaže, svijet u rasulu, a mi da se ne guramo u prve redove
Milanović: Europu vode ljudi nedorasli teškim vremenima
Predsjednik Zoran Milanović u New Yorku poručio je da sigurnosna arhitektura zapadnog svijeta više ne postoji jer ga vode ljudi nedorasli izazovima, posebno u Europi, što povećava opasnost od novih sukoba. Istaknuo je da Hrvatska mora štititi vlastite interese i ne smije dopustiti da je uvuku u tuđe “kombinacije i avanture”. Usporedio je današnje stanje s Hladnim ratom, kad su lideri barem znali razgovarati, dok današnji, kako kaže, rade loš posao. Govorio je i o palestinskom pitanju, naglasivši da priznanje Palestine neće bitno promijeniti situaciju. HRT