Tko kaže da krave imaju ekskluzivu?
Kuća u štali: Češki arhitekti osmislili zanimljiv “dom unutar doma”
Češki studio Facha architekti transformirao je staru štalu na obiteljskom imanju u selu Brtev u jedinstveno sezonsko utočište. Umjesto klasične obnove, unutar postojećeg gospodarskog objekta od 150 m² umetnuli su novu, potpuno neovisnu stambenu kuću od oko 40-50 m². Crni, izduženi volumen blago je podignut od tla i ne dodiruje staru konstrukciju, čime je očuvan autentičan karakter imanja. Stara štala danas služi kao zaštitni vanjski sloj koji novu kuću štiti od sunca, vjetra i oborina, dok praznina između njih funkcionira kao atraktivna međuzona. Haus