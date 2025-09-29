Moldaviji otvoren put prema Europskoj uniji. Proruska stranka potučena na izborima - Monitor.hr
Danas (07:30)

Dakle, morati će ih Putin silom okrenuti

Moldaviji otvoren put prema Europskoj uniji. Proruska stranka potučena na izborima

Građani Moldavije su jučer izašli na parlamentarne izbore koji odrediti hoće li zemlja nastaviti put prema članstvu u EU ili se okrenuti Rusiji. Izbori se održavaju usred ozbiljnih upozorenja o pokušajima Moskve da destabilizira proces. Vladajuća Stranka akcije i solidarnosti (PAS), proeuropske predsjednice države Maie Sandu, vodi nakon više od 70 posto prebrojanih glasova s 44 posto glasova ispred proruskog Domoljubnog bloka koji za sada osvaja 28 posto, objavilo je navečer izborno povjerenstvo. Index


31.05.2023. (10:00)

Da si malo popričaju prije godišnjeg

Europski antiruski savez okuplja se u Moldaviji

Debatni klub ili vašan instrument prevencije sukopba? - Summit EPG-a u Pragu (7.10.2022)

Moldavija objedinjuje sve političke probleme s kojima se moraju nositi čelnici Europske političke zajednice (EPG), više-manje neformalne političke grupacije osnovane 2022. godine. Vlada u glavnom gradu Kišinjevu strahuje da bi Moldavija, mala država stisnuta između Rumunjske i Ukrajine, mogla biti sljedeća meta ruske agresije ukoliko Ukrajina izgubi rat. Dio zemlje koji je lojalan Rusiji, Pridnjestrovlje (Transnistrija), prije 30 godina proglasio je neovisnost od Moldavije i od tada je pod kontrolom tzv. ruskih “mirovnih trupa”. Unatoč ovom “zamrznutom” sukobu, EU je pristala Moldaviji – zajedno s Ukrajinom – dati status kandidata za članstvo, koje će uslijediti – jednom. Susret 47 šefova država i vlada na vinskom dobru Castel Mimi 1. lipnja u Moldaviji bavi se upravo tim temama: ratom u Ukrajini, proširenjem EU i intenziviranjem međusobne suradnje europskih država – osim Rusije i s njom povezane Bjelorusije. Deutsche Welle

23.04.2023. (14:00)

Bure baruta

Moldavija: Pregovori s EU-om i ruska propaganda

Uči li Moldavija iz grješaka susjeda? - Hrvatski Fokus

Nakon početka ruskog rata protiv Ukrajine proeuropska vlada u Moldaviji je i Moskvi, ali i proruskim snagama u toj zemlji u više navrata predbacila pokušaj destabiliziranja Moldavije. Jedan od posljednjih „incidenata” vezan je i uz online-ponudu Deutsche Wellea na rumunjskom jeziku. Početkom tjedna je DW na rumunjskom objavio analizu o novim pokušajima Rusije da destabilizira stanje u Moldaviji. Ali samo za korisnice i korisnike DW-ponude u Moldaviji (gdje je rumunjski službeni jezik) na njihovim se uređajima u tom članku pojavio i reklamni banner kojim se poziva na prosvjed u glavnom gradu Kišinjevu 7. svibnja 2023. – pod sloganom „Svrgnimo lopove u vladi!“ URL-link tog bannera vodi do stranice oporbene proruske stranke Sor na Facebooku. Iza propagandnog poziva stoji političko-oligarhijska skupina, čiji je vođa Ilan Sor prošli tjedan pravomoćno osuđen na 15 godina zatvora. Deutsche Welle

18.02.2023. (20:00)

Jedna od najsiromašnijih europskih zemalja

Na Putinovu nišanu: Je li Moldavija iduća Ukrajina?

Jutarnji list - NAJSIROMAŠNIJA EUROPSKA ZEMLJA NA NIŠANU GEOPOLITIKE Je li Moldavija novo krizno žarište u sukobu Rusije i Zapada?

Kako se približava godišnjica ruske invazije na Ukrajinu, Moldavija je sve više na ruskom nišanu, a situacija se intenzivirala nakon pada vlade. Predsjednica Maia Sandu optužila je Rusiju za planiranje državnog udara u Moldaviji kako bi se srušila proeuropska vlast. Ukrajinska obavještajna agencija prethodno je objavila detaljan ruski plan za potkopavanje političke situacije u Moldaviji. Analitičari ističu kako je posve moguće da Moskva koristi Moldaviju i separatističke skupine u proruskoj regiji Pridnjestrovlju da bi unijela razdor u tu državu i potencijalno razoružala Ukrajinu s novog fronta – s jugozapada, piše CNBC. Navodna ruska diverzija uključivala je građane Rusije, Bjelorusije, Crne Gore i Srbije koji su ušli u Moldaviju. Trebali su potaknuti veliki prosvjed koji bi ilegalnu vladu pod kontrolom Rusije doveo na vlast, čime bi se zaustavile europske integracije u toj zemlji, ali i otvorila nova vrata u Ukrajinu, istaknula je moldavska predsjednica Sandu. Tportal

21.01.2023. (21:00)

Imaju li izbora uopće?

Zbog ruske invazije na Ukrajinu i Moldavija razmišlja o ulasku u NATO

Moldova country profile - BBC News

Ruska invazija na Ukrajinu potiče preispitivanje u susjednoj Moldaviji o tome treba li se zemlja odmaknuti od svoje Ustavom utvrđene neutralnosti i priključiti Sjevernoatlanskom savezu. Na pitanje o potencijalnom pristupanju NATO-u, predsjednica Moldavije Maia Sandu odgovorila je da njezina zemlja još pokušava odvagnuti idući korak i hoće li za to biti potrebna promjena Ustava. “Sada traje ozbiljna rasprava o našoj sposobnosti da se branimo, možemo li to učiniti sami ili bismo trebali biti dio većeg saveza”, rekla je moldavska predsjednica. Najočiglednija prepreka daljnjoj integraciji Moldavije je to što su ruski vojnici stacionirani unutar zemlje, tj. u odcijepljenoj moldavskoj regiji Transnistriji. Inače, premda Moldavija nije članica NATO-a, ona surađuje s organizacijom i doprinosi mirovnim snagama na Kosovu koje Savez vodi. Jutarnji

26.11.2022. (18:00)

Znakoviti datum invazije: za 24. veljače bio dogovoren test mreže preko koje bi se Ukrajina i Moldavija odvojile od Rusije i Bjelorusije

Moskva i ovaj put koristi energiju kao oružje: Moldaviju guta mrak

MOLDAVIJA U MRAKU: Gradovi u kolapsu, ne rade semafori, prodavnice zatvorene, nema interneta... KRIVI IM RUSI! (FOTO) | Happy BSC portal

Gotovo preko noći Moldavija je morala početi kupovati oko 80 posto električne energije i polovicu prirodnog plina iz Europe, što predstavlja najoštriji i najbolniji prijelaz s ruskih na zapadne opskrbe energijom koji je doživjela bilo koja zemlja bivšeg sovjetskog bloka. Europska unija poručila je da će pomoći s financiranjem, ali novac nije jedini problem. Kabel od 400 kilovolti iz Rumunjske, preko kojeg zemlja sada ostvaruje većinu svojih energetskih veza s obje strane granice s Ukrajinom, prolazi kroz elektranu u Pridnjestrovlju (Transnistriji), separatističkom proruskom teritoriju koji se odcijepio od Moldavije uz pomoć ruskih snaga 1992. godine. Cijena plina za potrošače porasla je čak šest puta u godinu dana, a obitelji sada troše od 70 do 75 posto prihoda samo na režije. Jutarnji

19.10.2022. (13:00)

Europa? Kakva Europa?! Ovdje su svi za Moskvu!

Moldavija, najsiromašnija europska država, osim Pridnestrovlja ima još jednu slabu točku – Gagauziju

image

Ruski neovisni portal Meduza, koji djeluje iz inozemstva, napravio je reportažu iz Gagauzije, autonomne regije u južnoj Moldaviji, uz separatističku prorusku regiju Pridnjestrovlje, zvanu također i Transnistrija, još jedne neuralgične, proruske točke u najsiromašnijoj europskoj zemlji. Moldavija strahuje da je nakon ruske invazije na Ukrajinu ona iduća meta Kremlja. Regija je poznata i pod nazivom Gagauz Yeri i uglavnom je naseljena Gagauzima, turskom manjinom koja je pretežno pravoslavne vjere i – kao trajna posljedica sovjetske hegemonije – govori ruskim jezikom. Dominacija ruskog jezika dolazi u paru s političkim implikacijama – to, naime, znači da Gagauzi konzumiraju više ruskih nego moldavskih medija i skloni su prokremaljskoj politici, unatoč činjenici da većina ulaganja u lokalnu infrastrukturu dolazi iz Kišinjeva, Turske i Europske unije. “U Gagauziji su svi političari proruski orijentirani jer Rusija financira političke projekte. Nema proeuropske političke ponude”, kaže novinar Mihail Sirkeli s nezavisnog regionalnog medijskog portala nokta.md. Jutarnji

07.05.2022. (22:00)

Zbog tzv. Pridnjestrovske Republike

Igra živaca u Moldaviji: jesmo li mi iduća meta Moskve?

Iulian Groza, ravnatelj Instituta za politiku i europske reforme u glavnom gradu Moldavije Kišinjevu, vidi incidente u Pridnjestrovlju kao provokacije koje imaju za cilj raspirivanje panike i destabilizaciju regije. Iza toga, kaže on, stoji Rusija, koja želi lojalnije vodstvo Pridnjestrovlja koje će jednostavno izvršavati naredbe Moskve. (…) Valentina Tomas i ostali seljani ostaju i dalje zabrinuti. “Sve što sam ovdje izgradila tijekom života moglo bi biti uništeno”, kaže profesorica kemije. Iskustva izbjeglica iz Ukrajine koji su stigli do Ustije su, kaže ona, jednostavno – strašna. Valentina želi samo jedno: da više ne mora napuštati svoj dom zbog rata, kao što je to morala prije 30 godina. Deutsche Welle

20.11.2016. (12:17)

Globalno sijelo

Zašto Nizozemci zatvaraju zatvore, a najmoderniji razarač ne puca

Prije deset godina jedna od zemalja s najvećim brojem zatvorenika danas ih mora uvoziti: Nizozemska je morala staviti ključ u bravu nekoliko zatvora, a kako bi spriječila da zatvorsko osoblje ostane na ulici, sada prima zatvorenike iz Belgije i Norveške. Rezultat je to rehabilitacijskog programa zbog kojeg u zatvor idu samo recidivisti opasni za društvo. Američki pak nevidljivi razarač USS Zumwalt s navođenim LRLAP raketama, najmoderniji ratni brod na svijetu, ne može pucati jer su rakete preskupe, donosi pregled tjedna u svijetu tportal.

27.05.2016. (23:27)

Malo je (zasada) dovoljno

Hrvatska minimalno s Moldavijom, Kramarić čovjek odluke

U prvoj prijateljskoj utakmici uoči nogometnog Eura hrvatska reprezentacija svladala je u Koprivnici Moldaviju s minimalnih 1:0, zahvaljujući golu Andreja Kramarića (video). Hrvatska reprezentacija nastupila je bez glavnih igrača Modrića, Rakitića i Mandžukića, a odsutni su bili i Kovačić te Srna, no kvaliteta je i dalje bila na strani Hrvatske. Hrvatska će još odigrati prijateljsku utakmicu protiv San Marina sljedeći tjedan. T-Portal

27.04.2016. (16:27)

Kič i veselje

Soroca, romska prijestolnica i bizarna turistička atrakcija

Grad Soroca u Moldaviji naziva se prijestolnicom Roma i jedna je od najneobičnijih turističkih atrakcija na svijetu. U gradu su izgrađene replike nekih od najslavnijih primjera arhitekture u svijetu, između ostalih, Boljšoj teatra, Capitol Hilla i bazilike sv. Petra. Osim toga, grad ima i svog kralja Arthura Barona Cerarija, koji živi u palači. Index