Dakle, morati će ih Putin silom okrenuti

Kako se približava godišnjica ruske invazije na Ukrajinu, Moldavija je sve više na ruskom nišanu, a situacija se intenzivirala nakon pada vlade. Predsjednica Maia Sandu optužila je Rusiju za planiranje državnog udara u Moldaviji kako bi se srušila proeuropska vlast. Ukrajinska obavještajna agencija prethodno je objavila detaljan ruski plan za potkopavanje političke situacije u Moldaviji. Analitičari ističu kako je posve moguće da Moskva koristi Moldaviju i separatističke skupine u proruskoj regiji Pridnjestrovlju da bi unijela razdor u tu državu i potencijalno razoružala Ukrajinu s novog fronta – s jugozapada, piše CNBC. Navodna ruska diverzija uključivala je građane Rusije, Bjelorusije, Crne Gore i Srbije koji su ušli u Moldaviju. Trebali su potaknuti veliki prosvjed koji bi ilegalnu vladu pod kontrolom Rusije doveo na vlast, čime bi se zaustavile europske integracije u toj zemlji, ali i otvorila nova vrata u Ukrajinu, istaknula je moldavska predsjednica Sandu. Tportal