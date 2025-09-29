Dakle, morati će ih Putin silom okrenuti
Moldaviji otvoren put prema Europskoj uniji. Proruska stranka potučena na izborima
Građani Moldavije su jučer izašli na parlamentarne izbore koji odrediti hoće li zemlja nastaviti put prema članstvu u EU ili se okrenuti Rusiji. Izbori se održavaju usred ozbiljnih upozorenja o pokušajima Moskve da destabilizira proces. Vladajuća Stranka akcije i solidarnosti (PAS), proeuropske predsjednice države Maie Sandu, vodi nakon više od 70 posto prebrojanih glasova s 44 posto glasova ispred proruskog Domoljubnog bloka koji za sada osvaja 28 posto, objavilo je navečer izborno povjerenstvo. Index