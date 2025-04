I znanost ima svoje crvene tepihe – ali s puno više nade nego haljina

Postoje filmski Oscari i postoje znanstveni Nobeli, a postoje i vrijedne nagrade za doprinos znanosti koje nisu Nobelove, ali nisu ništa manje glamurozne od godišnje dodjele nagrada Američke filmske akademije. “Oscar za znanost“ je najprestižnija nagrada za postignuća u znanstvenim disciplinama poput biologije, fizike i matematike. Utemeljena je 2012. godine. Breakthrough Prize iz bioloških znanosti za 2025. došao je u ruke dvojici znanstvenika koji su zauvijek promijenili način kojim se promatra etiologija i opcije liječenja jedne dugo vremena zagonetne bolesti – multiple skleroze.

Do 1993. uopće nije postojala ciljana terapija za multiplu sklerozu. Do tada su prognoze za osobe s multiplom sklerozom bile vrlo loše: većina oboljelih razvijala bi značajne neurološke invaliditete unutar 10 do 15 godina od postavljanja dijagnoze, a nakon 20 godina većina pacijenata više ne bi mogla hodati bez pomagala. Zahvaljujući novim otkrićima, imamo terapiju koja zaista mijenja tijek bolesti. Igor Berecki za Bug.