TikTok generacija, staromodna pravila
Muškarci generacije Z dvostruko češće od boomera vjeruju da bi supruge trebale slušati muževe
Globalno istraživanje Ipsosa i Globalnog instituta za žensko vodstvo na King’s Collegeu London, provedeno na 23.000 ljudi u 29 zemalja, pokazuje da muškarci generacije Z imaju tradicionalnije stavove o rodnim ulogama od starijih generacija. Trećina njih smatra da bi žena trebala slušati muža, a isti udio da muž treba imati posljednju riječ u važnim odlukama. Četvrtina smatra da žene ne bi trebale djelovati previše neovisno, dok 21% misli da “prava žena” ne bi trebala inicirati seks. Istodobno, 59% muškaraca generacije Z smatra da se od muškaraca očekuje previše u podršci rodnoj ravnopravnosti. Guardian